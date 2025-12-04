Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK eliyle maaşlara düşük zam tezgahı!

Gıda fiyatlarının düştüğünü öne sürerek enflasyonu aşağı çeken TÜİK'e ekonomistler "Emeklinin maaşına göz dikip; 'Aslında enflasyon yok, siz öyle sanıyorsunuz' diyorlar" sözleriyle, vatandaş ise "Dalga geçiyorlar, yalan söylüyorlar. Düşen bizim maaşların alım gücü" diyerek tepki gösterdi.

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aylık %0,87 artarken, yıllık %31,07 artış gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kasım ayında aylık enflasyon yüzde %2,13, yıllık enflasyon yüzde 63,23 olarak hesapladı. İTO da İstanbul enflasyonunu kasımda %1,19, yılıksa %38,28 olarak açıklamıştı. TÜİK’in rakamlarına hem ekonomistler hem de vatandaş tepki gösterdi.

EKONOMİSTLER:

Prof. Dr. Mahli Eglimez: Enflasyonu yüzde 30'un altına düşürme çabası devam ediyor. Çinli düşünür Sun Tzu da 'Beni ilk kez aldattığında sana, ikinci kez aldattığında bana yazıklar olsun' dermişti.

Prof. Dr. Aziz Çelik: Enflasyon kasımda 0,87 artmışmış! Ne tesadüfi Tam da Ocak 2026 öncesinde enflasyonu baskılamak, ocak ayında işçinin, memurun ve emeklinin daha düşük zam alması demek.

Emre Alkin: TÜİK, Merkez Bankası'na 'elini korkak alıştırma, faizi indir, ben arkandayım' mesajını verdi. TÜIK bize 'aslında enflasyon yok, siz öyle sanıyorsunuz dedi.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu: ENAG ile TÜİK arasındaki enflasyon farkı kadar, birçok ülkede enflasyon bile yok.

VATANDAŞLAR:

Maaşlarımız enflasyona göre artacak. Hedef zaten küçük gösterip, maaşı düşük vermek.

Dalga geçiyorlar, yalan söylüyorlar. Hangisi düşmüş aldığımız öteberinin? Giyecek mi düşmüş? Yiyecek mi düşmüş? Ne düşmüş?

Gitgide her şey pahalanıyor. Enflasyon nasıl düşüyor? Ucuz satılan bir şey yok.

16 bin 881 lira maaş alıyoruz, buna rağmen emekli olarak çalışıyoruz, hâlâ geçim sorunu yaşıyoruz. TÜİK herhalde iyi biliyor, maaşları da o ayarlasın, bir ay beraber geçinelim. Enflasyon değil de damdan başka bir şey düştü herhalde.

Zaten maaş mı veriyorlar ki? Gerekirse onu da alsınlar. Ne veriyor zaten?

Ekmeğin 25, suyun 10 lira olduğu bir dönemde TÜİK'in yüzde 31'lik enflasyon açıklaması kendi güçlerine göre ayarlanmış bir rakam. Ekmek önceden aslanın midesindeydi, şimdi bağırsağında aramaya başladık.