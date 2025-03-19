Yeniçağ Gazetesi: TÜİK rakamları bile sefaleti gizlemiyor

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TÜİK RAKAMLARI BİLE SEFALETİ GİZLEMİYOR

Enflasyon rakamlarını düşük hesapladığı için tartışılan TÜİK'in verilerine göre bile yeni elbise giyemeyen, tatile gidemeyen, sebze-meyve ve ete hasret çocuk sayısı ürkütücü boyuta ulaştı. Yeni elbise giyemeyenler arttı.

YENİ ELBİSE GİYEMEYENLER ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Çocuk Yoksunluğu" verilerinin çarpıcı sonuçları endişe verici gerçekleri gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre; maddi yetersizlik nedeniyle 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olamayan hanehalkı oranı yüzde 10'u buldu. Yani her 10 aileden birinin çocukları yeni elbiseden mahrum durumda.

ET, SEBZE MEYVE YİYEMİYORLAR

Maddi sebepler dolayısıyla günde en az bir kez et, tavuk ve balık içeren yemek tüketemeyen 15 yaş ve altı çocukların oranı da yüzde 23,1 oldu. Buna göre yaklaşık her 4 çocuktan biri söz konusu temel gıdalara ulaşamıyor. Çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

EVDEN UZAK TATİLE GİDEMİYORLAR

Her 2 çocuktan biri için de evinden uzakta tatil hayal. Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6.

İSTANBUL'DA GEÇİM SIKINTISI ARTIYOR

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Şubat 2025 Raporu, İstanbulluların ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini göz önüne serdi. Katılımcıların %22,8'i geçinemediğini, %8,7'si kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ve %61'i doğal gaz faturasını zamanında ödeyemediğini söyledi.