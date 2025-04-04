Yeniçağ Gazetesi: TÜİK’e göre maaş al, ENAG’a göre yaşa!

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ENAG VE TÜİK'E GÖRE MARTTA REKOR, GIDA ENFLASYONUNDA

Mutfaktaki yangın sönmüyor. ENAG'a göre Mart ayında TÜFE yüzde 3.91, artarken, endeksteki en yüksek artış yüzde 6.55 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. TÜİK de gerçeği gizleyemedi. TÜİK'e göre TÜFE, Mart ayında piyasa beklentisinin altında kalarak yüzde 2.46, arttı, ama endeksteki en yüksek artış yüzde 4.94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Mutfaktaki yangını artık TÜİK de gizleyemiyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mart 2025'e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. ENAG-Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında şubata göre yükselme gösterdi yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi'nin Şubat ayında %3.37 arttığını açıklamıştı. En yüksek fiyat artışı yüzde 6,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına yönelik enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı Mart ayın da bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılım Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın ayı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en çok fiyat artışı görülen gruplar arasında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,94 artışla ilk sırada yer aldı. Ana harcama gruplarında Mart ayındaki aylık değişimler şöyle gerçekleşti: Gıda ve alkolsüz içecekler. Yüzde 4,94, Konut: Yüzde 2,10, Ulaştırma: Yüzde 0,25 oldu. Enflasyonun en fazla etkilediği harcama gruplarına ba-kıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 37,12, ulaştırma yüzde 21,59, konut ise yüzde 68,63 oranında yıllık bazda arttı. Bu grupların yıllık enflasyona etkisi ise şöyle sıralandı: Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 9,51, Ulaştırma: Yüzde 3,65 Konut: Yüzde 9,47. Mart ayında enflasyona en çok katkıyı gıda grubu yaparken, konut harcamalarındaki artış dikkat çekti.

TÜFE endeksinde yer alan 143 temel harcama başlığından 113'ünde fiyatlar yükselirken, 25'inde düşüş yaşandı. Beş temel harcama kaleminde ise değişim olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğunu bildirerek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırı kalmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında yurt içi üretici fiyat endeksi; yıllık yüzde 23,50, aylık yüzde 1,88 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 ve su temininde yüzde 58,02 artış olarak gerçekleşti.