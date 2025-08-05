Yeniçağ Gazetesi: TÜİK’in rakamlarına iktidar da inanmıyor

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TÜİK’İN RAKAMLARINA İKTİDAR DA İNANMIYOR

Maşlarda TÜİK’e göre hareket eden iktidar, vergi artışında ise kurumun verilerini ciddiye almıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Hükümet enflasyon düşüşüne inansa, vergiler katlanmazdı” dedi

ENAG-TÜİK FARKI AÇILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) 2025 Temmuz verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun aylık bazda yüzde 3,75, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleştiğini duyurdu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise aylık enflasyonu yüzde 2,62, yıllık enflasyonu da yüzde 42,48 seviyesinde ölçmüştü. Bu sonuçlara göre TÜİK ile ENAG arasındaki yıllık enflasyon farkı iki kata çıktı.

GERÇEKTEN DÜŞSE BÖYLE OLMAZ

Rakamları değerlendiren ekonomistler, İktidarın TÜİK’e göre maaşlara zam yaparken, iş vergilere gelince farklı hareket ettiğini söyleyerek, hükümetin de TÜİK’e inanmadığına vurgu yaptı. Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de “Enflasyon düşüyorsa ve açıklandığı gibi gelecek 2 yılda yüzde 5'ler düzeyine inecekse Emlak Vergisi'nde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne? Hükümet kendi inanmadığı ve desteklemediği enflasyon düşüşüne başkalarının inanmasını nasıl bekler?” dedi. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise “ENAG, TÜİK’i yaklaşık 2’ye katladı” diyerek TÜİK’in inandırıcı olmadığını kaydetti.

MUTFAKTAKİ YANGINI YANSITMIYOR

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de "TÜİK’in kağıt üzerindeki rakamlarıyla mutfağa giren yangın birbirini tutmuyor. TÜİK’in açıkladığı yüzde 33,5’lik yıllık enflasyon, sofralara giren ekmeğin, çocuğa alınamayan meyvenin, çiftçinin tarlada bırakmak zorunda kaldığı sebzenin gerçeğini yansıtmıyor. Fiyatlar o kadar arttı ki yanına bile yaklaşılmıyor. Bunlar artık sadece ‘tadımlık’. Orta gelirli bir aile için bile meyve almak lüks oldu" dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 41,13

TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre Ağustos ayında kontrat yenilenen ev ve iş yerlerinde kira artışında tavan oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.