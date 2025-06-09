Yeniçağ Gazetesi: Turistleri kıskanma noktasına geldik!

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TURİSTLERİ KISKANMA NOKTASINA GELDİK!

Ekonomik durumu elvermediği için bayramı Eminönü’nde geçiren vatandaş, “Turistler bizim ülkemizde rahat yaşıyor, her istediğini alabiliyor. Biz parasız, pulsuz birer yabancı gibiyiz” dedi

BAYRAM ÇOK KÖTÜ GEÇTİ

Kurban Bayramı'nı İstanbul’da geçiren vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri Eminönü oldu. Tarihi bölge iğne atsan yere düşmez bir hale gelirken, bir vatandaş: “Bayramda hiçbir şey iyi gitmiyor, hayat perişan. Memlekete gidemedik. Bari burayı gezip, hava alalım dedik” diye konuştu. BAĞ-KUR emeklisi vatandaş, “Çok kötü geçti bayramımız. Aldığım 9 bin lira; ev kirası mı verelim, kurban mı keselim, çocuklara harçlık mı verelim. Buraya geldik işte, bir balık yiyebilirsek yeriz, yemezsek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

ÇİLEYLE EĞLENCE BİR ARADA

İmdat Çalışır isimli vatandaş “Her şey kötü, üzgünüm. Böyle dolaşıyoruz. Para yok, pul yok. Cebimde 1 kuruş yok. Gez gez, daha sonra da gideceğim eve. Başka bir şey yok” dedi. İsmail Demir isimli bir başka kişi de “Maddi sıkıntılardan dolayı iyi geçmiyor bayram. Her şey para, ekonomi daha doğrusu. Eminönü’ne gezmeye geldik ama gezmeye değmez böyle. Çileyle eğlence bir arada. Çok kalabalık, bir de ulaşım ücretsiz olduğu için bütün millet akmış, sanki İstanbul burada. Bu kalabalığın arasında bayram geçiriyoruz mecuburen” diye konuştu.

ÇALIŞARAK GEÇİNEMİYORUM

Özlem Kardemir, “Bayramda mecburen İstanbul’da kaldık. Ekonomik olarak zorlanıyoruz ister istemez. 4 çocuk, 2 de biz olunca zorlanıyoruz tabii ki. Geçen bayram da buradaydık. Bu bayram da burada kalmak zorunda kaldık” dedi. Gazi Çakmak ise şunları söyledi: Ekonomik sıkıntılardan, dar boğazdayız. Çalışarak geçinemiyorum. Bayramda bir yere gitmeyi ben de isterdim. Görüyorsunuz, turistler bizim ülkemizde kendi ülkeleri gibi rahat yaşıyorlar. Biz kendi ülkemizde yabancı gibiyiz, ekonomik yetersizlikten dolayı.

‘CEBİMİZDE KURUŞ YOK ÜLKEMDE YABANCI GİBİYİZ’

İstanbul’un tarihi yarımadası tatile çıkamayan dar gelirli için Bayram’da adeta hava alıp denizi seyretme yeri oldu, tabiri caizse iğne atsan yere düşmez durumdaydı Eminönü’nde. Ancak buraya gelen Bağ-Kurlu’su emeklisi, işçisi cebinde para olmadan dolaşmanın hüznünü yaşarken, turistlerin rahat yiyip içmesine özenir durumdaydı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul’da geçiren vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri Eminönü oldu. Bayram tatiliyle yıllık iznini birleştirenler 10 günlük tatille İstanbul’dan yazlıklara gidince, İstanbul’da özellikle deniz görebilmek için Eminönü tercih etti. Vatandaşların çoğunda burukluk hakimdi. Bir vatandaş, “Üzgünüm. Böyle dolaşıyoruz. Cebimde 1 kuruş yok. Gez gez, daha sonra da gideceğim eve. Başka birşey yok” derken Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş, “Çok kötü geçti bayramımız. Aldığım 9 (bin lira); ev kirası mı verelim, kurban mı keselim, çocuklara harçlık mı verelim. Geldik işte (Eminönü’ne), bir balık yiyebilirsek yeriz, yemezsek bir şey yok” dedi.

Gazi Çakmak: (Güzel bir bayram geçiriyor musunuz?) “Hayır. Ekonomik sıkıntılardan, dar boğazdayız. Çalışarak geçinemiyorum...(Bayramda bir yere gitmeyi) neden istemeyelim. Turistler bizim ülkemizde kendi şeyleri gibi rahat yaşıyorlar. Biz kendi ülkemizde yabancı gibiyiz ekonomik yetersizlikten dolayı.”

İmdat Çalışır isimli vatandaş “Her şey kötü, üzgünüm. Böyle dolaşıyoruz. Para yok, pul yok. Cebimde 1 kuruş yok. Gez gez, daha sonra da gideceğim eve. Başka bir şey yok” dedi. İsmail Demir isimli bir başka kişi de “Maddi sıkıntılardan dolayı iyi geçmiyor bayram. Her şey para, ekonomi daha doğrusu. Eminönü’ne gezmeye geldik ama gezmeye değmez böyle. Çileyle eğlence bir arada. Çok kalabalık, bir de ücretsiz olduğu için bütün millet akmış, sanki İstanbul burada. bu kalabalığın arasında bayram geçiriyoruz mecuburen” diye konuştu.

Özlem Kardemir, “Bayramda mecburen İstanbul’da kaldık. Ekonomik olarak zorlanıyoruz ister istemez. 4 çocuk, 2 de biz olunca zorlanıyoruz tabii ki. Geçen bayram da buradaydık. Bu bayram da burada kalmak zorunda kaldık” dedi. Gazi Çakmak ise şunları söyledi: Ekonomik sıkıntılardan, dar boğazdayız. Çalışarak geçinemiyorum. Bayramda bir yere gitmeyi ben de isterdim. Görüyorsunuz, turistler bizim ülkemizde kendi şeyleri gibi rahat yaşıyorlar. Biz kendi ülkemizde yabancı gibiyiz, ekonomik yetersizlikten dolayı.

Bir İstanbullu, bayramda ulaşımın da ücretsiz olmasının da etkisiyle Eminönü’nde oluşan bayram kalabalığını, “Sanki İstanbul burada” şeklinde tarif etti. Bir diğer vatandaş ise Eminönü’ndeki kalabalığa rağmen İstanbul’un boşalmasından memnun olduğunu belirterek, “Memleketine gidenler kalsın orada mümkünse” dedi. Eminönü Meydanı'nda vatandaşların bayrama ilişkin görüşleri şöyle:

Bir vatandaş: “Valla hiç iyi değil, hayat perişan. Memlekete gidemedik. Her sene giderdim. Maalesef artık...”

Bir vatandaş: "(Bayram) evde geçiyor, çalışıyoruz çünkü. Çok sıkıntılı ekonomi. (Bu sıkıntı) bayramı etkiler tabii ki. Misafirliğe gidiyorsun, çocuklar elini öpüyor. Çıkarıp 200 lira para veremiyorsun. 15 yaşındaki çocuğa da kalkıp 50-100 lira para veremiyorsun. 10 tane çocuk 2000 lira para”

Adem Yalçın: “Ankara’da yaşıyoruz, dostlarımızı ziyarete geldik, bu sırada ufak bir İstanbul gezisi yapıyoruz. Eski bayramların tadı yok ama, yine de buna da şükür. Daha beterleri de var. Savaşta olanlar var, daha zor durumda yaşayanlar var.”

Bir vatandaş: “Hayat gitgide zorlaşıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, eski bayramları mumla arıyoruz”

Bir vatandaş: “Buna da şükür. En azından huzurlu bir ortam var. Eski bayramlar gibi değil tabii. Eski bayramlarda herkes aynı ortamlarda bulunurdu. Gidilirdi, gelinirdi."(ANKA)