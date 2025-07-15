Yeniçağ Gazetesi: Türk çiftçisi ve tarımına bir ithalat darbesi daha

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TÜRK ÇİFTÇİSİ VE TARIMINA BİR İTHALAT DARBESİ DAHA

1 milyon 500 bin ton mısırın sıfır gümrükle ithaline izin çıktı. Kararın iptalini isteyen CHP'li Erhan Adem, "Başka ülkede olsa bu kararı alanlar idamla yargılanırdı" diye tepki gösterdi.

KARARDAN ACİLEN GERİ DÖNÜLSÜN

Resmi Gazete'de yayımlanan ve daha önce izin verilen 1 milyon tona ek olarak 500 bin ton mısırın ithalatına yüzde sıfır gümrük vergisi uygulanmasına imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı üreticiye yeni bir şok daha yaşattı. CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kararın acilen geri çekilmesi çağrısında bulundu.

BUNUN ADI AÇIKÇA DÜŞMANLIKTIR

Hasat öncesinde alınan bu ithalat kararının, zaten krizle boğuşan Türk çiftçisine açıkça düşmanlık anlamına geldiğine vurgu yapan Erhan Adem, şunları kaydetti: "Kendi çiftçisine bu kadar uzak, bu kadar kayıtsız, bu kadar düşman başka bir iktidar ve Tarım Bakanlığı Türkiye tarihinde görülmemiştir. Tam hasat zamanı. Sayılı günler kalmış. Fiyat beklentisi var.

ÇÖZÜM YERİNE ZULÜM ÜRETİLİYOR

Dondan etkilenmiş çiftçi, girdi maliyetleri altında ezilmiş, üretim sürecinde her türlü krizi yaşanış, gübresini alamamış, mazot parasını denkleştirememiş... Tüm bu tablo ortadayken; Tarım Bakanlığı'nın çözüm üretmesi beklenirken, bir bakıyoruz ki daha önce 1 Milyon tona ilaveten 500 bin ton mısır ithalatına yüzde 0 gümrük vergisiyle izin veriliyor.

YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİLSİN

Bu başka bir ülkede yaşansa, bu karan alanlar vatana ihanetten yargılanır. Türk çiftçisi üretmesin, ithalatçı kazansın diye kurulmuş bir düzene dönüşen bu anlayışla mücadelemiz sürecek. CHP olarak önceliğimiz bu topraklarda üretimdir, alın teridir, çiftçimizin emeğidir. Göz göre göre yerli üretimi bitiren her kararın karşısında olmaya devam edeceğiz.