Yeniçağ Gazetesi: Türk töresinde vatana ihanetin affı yoktur!

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Şehit yakınları: Gazi Meclis teröriste çiğnetilmemeli!

İktidarın yeni bir açılım sürecini devreye sokmasına terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gaziler dün Türkiye’nin farklı kentlerinde yaptıkları eylemlerle tepki gösterdi. Acılı insanlardan “Şehitler mezardan çıkmadıkça, gazilerimizin uzuvları yerine gelmedikçe, değil terörist başının ve teröristlerin affedilmesi, ev hapsine çıkması dahi kabul edilemez" öfkesi yükseldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te konuş, PKK’ya silahları bırakma çağrısı yap” çağrısı sonrası AKP iktidarının açılım sürecini tekrar gündemine almasıyla başlayan gelişmeler DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle hızlanmıştı.

Öcalan’ın serbest bırakılmasının tartışıldığı ortamda şehit aileleri ve gaziler dün birçok kentte meydanlara çıktı.

İstanbul’daki Edirnekapı Şehitliği’ndeki protestoda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Önder Çelik, "25 yıldır hapiste olan terörist başının ve örgütünün muhatap alınmasının kabul etmemiz mümkün değildir. Şehitler mezardan çıkmadıkça, gazilerimizin uzuvları yerine gelmedikçe, değil terörist başının ve teröristlerin affedilmesi, ev hapsine çıkması dahi kabul edilemez" dedi.

Önder Çelik, “Terörle mücadelede verdiğimiz 7 bin 100 ‘ü asker, 900’ü polis, bin 500’ü korucu, 200’ü öğretmen, savcı, imam şehidimizi; 40’a yakın kundakta katledilen bebekleri, 5 bin sivil şehidimizi anlatmak için hatırlatmak için toplandık. Şehit aileleri ve gaziler bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı, bundan sonrada bir parçası olmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten geçmemelidir.

Gazi Meclis bir teröriste çiğnetilmemelidir. Terörist elebaşı siyasi bir muhatap seviyesine asla çıkarılmamalıdır. Şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin bacaksız, kolsuz, gözsüz kalmasının sorumlusu cani bebek katilinin, bugünlerde gözümüzün içine baka baka bir barış elçisi rolüne büründürülmesini sindirmemiz, hazmetmemiz mümkün değildir. Bu aziz vatan, atalarımızın mirası olduğu kadar, şehit evlatlarımızın da bize emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk’ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur” diye ekledi.

Malatya’daki eylemde söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı İsmail Ayvalı, “Eli kanlı terör örgütü lideri asla özgürleştirilemez. Genel af kabul edilemez. Bebek katilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşturulmasına müsaade etmiyoruz. Terörle mücadele yasası değiştirilip, örgütte aktif olanların affı söz konusu olamaz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi tarafından Karşıyaka'da, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından ise Bornova’daki eylemde de iktidarın yeni açılım sürecine tepki gösterildi.

Karşıyaka'da düzenlenen basın açıklamasında konuşan şehit annesi İmren Uyanık, "Bugün burada şehit aileleri ve gazileri olarak yaşadığımız acıları yüreğimizde yanan ateşi anmak için toplanmadık. Çünkü şehit annesine oğlunun postallarına çiçek ektiren, bir şehit babasına evladının fotoğrafı karşısında geceyi sabahlatan, şehit eşinin canının yarısını toprağa koyuşunun, umutları elinden alınan şehit çocuklarının yarım kalışının hiçbir tarifi yok. Utanmadan, üzülmeden, düşünmeden bebek katili özgür kalsın, umut hakkı ev hapsi verilsin diyenlere, İmralı canisini ülke gündemine sokup barış elçisi gibi ilan edenlere hatırlatalım diye toplandık.” derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı anne “Oğuz Kaan Usta'yı, Duabey Onur Öztürkmen'i, Semih Özbey'i konuşalım. Hadi, onlar askerdi serden ve yardan geçmişlerdi. Şehit Polis Fethi Sekin'i, şehit Savcı Hakan Kılıç'ı, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı, eli kanlı terör örgütünün menfur saldırılarında hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızı konuşalım. Zira hatırlamanıza ihtiyacımız var" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu da yaşanan sürece “Meclis’te bulunan tüm siyasi parti temsilcilerine sesleniyoruz; şehit ve gazilerin kanları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçip kendinize gelin. Bebek katili caninin muhatap alınarak Meclis’e davet edilmesi hiç bir şekilde kabul edilemez. Dün Meclis’te idam ipi sallayan vatanseverler ne acıdır ki, bugün boynuna ilmek geçirmek istedikleri kişiye Meclis’te koltuk beğendirmeye çalışıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Protestolarda AKP iktidarının benzer bir süreci 2013'te başlattığına da dikkat çekilerek “2013’te yaşanan sözde çözüm sürecini konuşalım. Akil insanları, kazılan hendekleri, sokaklara kurulan bariyerleri ve o süreçte yitirdiğimiz 800’ün üzerinde şehidimizin terörle el sıkışılmayacağını, masaya oturulmayacağını nasıl acı bir şekilde tecrübe ettiğimizi hatırlayalım. TUSAŞ şehitlerimizi konuşalım bu kadar kısa sürede unutmuş olamazsınız” denildi. (ANKA)