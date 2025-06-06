Yeniçağ Gazetesi: Türkiye baştan başa geçim sıkıntısı içinde

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TÜRKİYE BAŞTAN BAŞA GEÇİM SIKINTISI İÇİNDE

Artvin Hopa'daki emekli, "Ekmeği bile fırından veresiye alıyoruz" diye yakınırken İstanbul Kağıthane pazarındaki vatandaş ise "Enflasyon değil, halk yoksulluğa düştü" diye isyan etti.

YÜKSEK FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİLER

Kurban Bayramı'yla birlikte ekonomist sıkıntılar daha da görünür hale gelirken, Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olduklarımdan şikayetçi. Yıllardır kurban kesmeyi unuttuklarını söyleyen Hopa'lı emekliler, piyasadaki yüksek fiyatlardan yakınarak, "Bırakın kurban almayı, yeri geliyor ekmek alacak paramız olmuyor. Marketten veresiye ekmek alıyoruz" diye konuştu.

HERKESİN BANKALARA BORCU VAR

Aldıkları maaşlarla ay sonunu getiremediklerini, gıda ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını bile borçla karşıla cdıklarını belirten bir emekli "Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bakın, piya-sayı görmüyor musumız? Daha ne diyeyim, yaşamak çok zor. 14 bin lira emekli maaşıyla naul geçineceğim ben?" diye sordu. Maaşların yetersizliğine dikkat çeken Çetin Aydemir adı bir başka emekli de, "Herkes bankalara borçlı durumda" dedi.

KİMSENİN CEBİNDE PARA YOK

İstanbul’da Kağıthane pazarında ANKA’ya konuşan vatandaşlar da geçim sıkıntısından dert yandı. Pazara gelmeye utandığını söyleyen bir emekli, "Ülkeyi yönetenler de utansın. Şu pazarı gezsinler, emekli ne alıyor görsünler Kimsenin cebinde parası yok, bakıp bakıp gidiyor" diye isyanını dile getirdi. Kirasın ödeyebilmek için merdiven sildiğini belirten 63 yaşındaki bir emekli de, "Konuşmayayım, çok doluyum" deyip susmayı tercih etti.