Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...
TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ YÜREĞİNE GÖMDÜ
17 ilde 19 şehidimiz, gözyaşlarının adeta sel olduğu cenaze törenlerinin ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz ise bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
AĞABEYE ASKER SELAMI
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un polis memuru kız kardeşi Gamze Süngerli, onun şapkasını takıp, asker selamıyla uğurladı.
TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de toprağa verildi. Şehidin annesi Meryem İlgen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenaze töreninde şehidin annesi Ayşe ile eşi Esra Mercan'ın feryadı yürekleri dağladı.
EŞİ VE OĞLU PARKAYLA UĞURLADI
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un parkasını giyen eşi Duygu ve oğlu Poyraz, bayrağa sarılı tabuta sarılarak ağladı.