Yeniçağ Gazetesi: Türkiye’nin tapusunu feshetme peşindeler

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TÜRKİYE’NİN TAPUSUNU FESHETME PEŞİNDELER

Terör örgütleri arasında sadece PKK ismini kullanmayacağını duyuran bölücü terör örgütü Lozan Antlaşması'nı hedef aldı. Açıklamaya sevinen AKP "yeni anayasa" için kolları sıvadı.

YPG, KCK İLE DEVAM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle PKK, Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın ortadan kaldırılmasını isteyerek, sadece PKK adıyla yapılan terör saldırılarını sonlandırdığını duyurdu. "Partimiz PKK, kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" diyen bölücü örgüt, Türkiye'yi soykırım yapmakla da suçladı. Terör örgütü, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" ifadelerini kullandı ancak, YPG, KCK, PIAK gibi örgütlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir açıklama ise gelmedi.

HEDEF İLK 3 MADDE

Açıklanan bildiride, TBMM, siyasi partiler süreçte rol almaya çağrıldı, yabancı devletlerin de katkı vermesi istendi. Bu açıklamaya sevinen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum "Terörsüz Türkiye'ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformlar yapılacak" dedi. AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da "Bundan sonra, parlamentonun omzuna bazı görevler düşecek. Anayasada bazı değişiklikler yapılacağım düşünüyorum. Tahminen Anayasada Kürtlerin adı geçecek ve bazı şeylerin önü açılacak" diye konuştu.

ILK AŞAMADA AF GELECEK

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da "sürecin' yol haritasını paylaştı. Tayyar, "Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi: Silahlar, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek. Yeni İnfaz Kanunu'ndan PKK'lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Meclis'te iş birliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TOMURCUKLAR NİHAYET ÇİÇEK AÇTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen bazı tohumları umutla sulanmış nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" açıklamasında bulundu. Bahçeli "Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır" dedi

Teröristbaşı Öcalan'a şükranlarını ise Devlet Bahçeli şu ifadelerle iletti:

Sayın Cumhurbaşkanımıza, 27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısıyla tarihsel sorumluğu üzerine alan PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan’a, İmralı-DEM Parti-Kandil arasında termal ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

BUNUN ADI AÇIKÇA İHANETTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk Milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez ve edemez. Aksi durum Türk Devleti'nin hain terör örgü tüyle mütekabil hale getirilmesi ve teröre teslim olmasıdır. Devletini yöneten iktidar ve ortakları için bunun adı artık açıkça ihanettir. Açıklamada Lozan'ı inkar politikalarına karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığı iddia edilmektedir" dedi.

Dervişoğlu şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi Lozan'ı hedef alan açıklama gösteriyor ki hain terör örgü tüyle iktidar ve ortaklarının hedefleri en başından beri zaten aynıymış. Bu ihanete asla geçit vermeyeceğiz. Bu olanları protesto etmek amacıyla grup toplantımızı çarşamba günü (yarın) Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Lozan Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. Bütün Ankaralıları ve milletimizi buluşmaya davet ediyorum

HAKAN FİDAN: TARİHİ KARAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "PKK'nın almış olduğu karar oldukça önemli ve tarihi. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var onları da yakından takip edeceğiz" dedi.

DEM PARTİ: AKP'LİLERDEN MEMNUNUZ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu tarihi fırsatı heba etmemeli keşke dememeliyiz. İktidar kanadından gelen açıklamaları memnuniyet ile karşıladığımızı belirtmeliyiz. Bundan sonrası iktidardan muhalefete kadar herkesi ilgilendiriyor. Çözüm için en önemli adres TBMM'dir. Temennimiz bu sorumluluğun alınması ve layıkıyla çözülmesi" diye konuştu.