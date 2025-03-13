Yeniçağ Gazetesi: Turpun büyüğü Suriye ordusunun heybesinde

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TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇMAK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLEYECEKLER

Omurgasını Suriye'deki PKK'nın oluşturduğu SDG ile geçici Suriye yönetimi arasındaki anlaşma için emekli Korgeneral Karakuş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. SDG'nin elindeki 500 bin ton silahla Suriye ordusu olacağını vurgulayan Karakuş, "Kazanan ABD ve İsrail oldu. Silahları orada bekletip Türkiye'nin zayıf anını bekleyecekler. Niyetlere değil, fiiliyata bakılır böyle bu durumlarda. Fiili durum ortada" dedi.

Suriye'de geçici yönetimin başkanı Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yöneticisi Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma yeni bir tartışmanım önünü açtı. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, imzalanan anlaşmanın kazananının ABD ve Israil olduğunu belirterek, "Israil basım günlerdir Türkiye ile Israil arasında emsali görülmemiş bir savaş olabileceğinden bahsediyor. Burada temel soru şu, 500 bin ton silah ve mühimmat ne olacak? Suriye yönetiminin silahı yok. YPG teröristleri nasıl Suriye ordusuna katılacaklar, Suriye ordusunu ele geçirmeleri anlarına gelir bu çünkü silah onarda. Bir de kendi bölgelerindeki su ve petrolü satarak para kazanacaklar, masraflarını çıkaracaklar" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Karakuş "Bu silahların Türkiye ya da Türkiye'ye zarar vermeyecek başka bir ülke gönderilmedikten sonra Türkiye için çözüm yok bölgede. Esas mesele bu. Burada ABD ve İsrail kazandı, silahları orada bekletip Türkiye'nin zayıf anını bekleyecekler. Niyetlere değil, fiiliyata bakılır böyle bu durumlarda. Fiili durum ortada. Silah terör örgütünde, Suriye ordusuna katılsalar ne olacak, istedikleri zaman orduyu ele geçirirler, bir de bu tehlike var" dedi.

ABD'nin askerinin Suriye'den çekilmediğini ve çekilmeyeceğini de vurgulayan Karakuş açıklamalarını, "Bunları defalarca gördük. ABD Suriye'den çekilmeyecek. İki bin teknik personeli var. Bu personeli bulundurma nedenleri hava savunma sistemlerinin istendiği zaman faaliyete geçebilmesi. Bunun dışında istedikleri zaman sivil askeri unsurları Suriye'ye getirirler. Dünyanın her yerinde uyguladı bumu. Şimdi kalkıp ABD'nin asker çekeceğini söylemek hiç gerçekçi değil. ABD bu silahları Suriye'nin kuzeydoğusuna boşuna getirmedi. Yani, 15-20 milyar dolarlık, 40 bin TIR, 4 bin uçak ile gelen 600 bin ton silah ve mühimmat mutlaka ABD tarafından zamanı geldiğinde kullanılacak. Bunun nerede ve nasıl kullanılacağını iyi hesap etmek gerekiyor. Türkiye'nin sınırlarına yakın bir yerde, bundan başka Türkiye'ye komşu ülkeye bu silahlar getirildiğine göre Türkiye'nin en ufak bir zaafında Türkiye'ye savaş olarak bu silahlar geri dönebilir. Türkiye mutlaka bunun hesabını yapmalı" diye sürdürdü.

Karakuş, "Antlaşma PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile yapılmış oldu. Bu da YPG'nin bir yasal zemin kazanma durumuna alt yapı hazırladı. Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Öte yandan niyetler ve gerçekler ayrımını da çok iyi yapmak gerekiyor. 'Söz verildi, bu silahlar kullandırmayacak' demek gibi söylemleri bir kenara bırakıp sınırımızdaki durumu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Sonuçta burada önemli bir güç var ve bu güç ABD tarafından silahlandırıldı. Öte yandan bu silahları bırakıp Suriye ordusuna katılacaklarım söylemek de gerçekçi değil. Suriye'nin Esad döneminden kalma silahı yok. Eğer bu teröristler Suriye ordusuna katılırsa o zaman Suriye ordusunu ele geçirirler çünkü ellerinde silah var. Suriye yönetiminin ise silahı yok" değerlendirmesini yaptı.