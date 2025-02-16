Yeniçağ Gazetesi: TÜSİAD lincine yandaş patronlardan destek

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TÜSİAD LİNCİNE YANDAŞ PATRONLARDAN DESTEK

TÜSİAD yöneticilerinin AKP iktidarını eleştiren açıklamaları, muhafazakar iş insanlarının örgütü MÜSİAD'ı rahatsız etti. İktidar yanlısı patronların derneğinden "İş dünyası bu işlere karışmaz. Bu açıklamalar toplumsal huzuru bozar" çıkışı geldi.

Türk Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat'taki genel kuruldaki son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda 'güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'sa ekonomide 'her şeyin yolunda olmadığını söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Orhan ayrıca "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" demişti. Hükümetten art arda tepki gelirken, İstanbul başsavcılığı, Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Konuya dair son açıklama dün iktidar yanlısı patronların örgütü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) geldi. Dernekten yapılan açıklamada, MÜSİAD’ın İstanbul’daki genel merkezinde yurt içi şube başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi. Yeni dönem için planlanan faaliyetler, bunlara ilişkin stratejiler ve gündeme dair güncel konuların ele alındığı toplantıda, iş dünyasının ülkenin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı. İstişare toplantısının sonucunda yayımlanan açıklama metninde ise isim verilmeden TÜSİAD'ın yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğu savunuldu.

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir" iddiasında bulunulan açıklamada şöyle denildi:

"Bulunduğumuz dönende, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşların siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir. Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır. MÜSİAD olarak, bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Türkiye'nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz."

Açıklamada, Suriye’de barışın geldiği, Rusya-Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldı Türkiye'de dezenflasyon dönemine girildiği, ekonomide en zorlu süreçlerin geride kaldığı ve ciddi yatırımların açıklanacağı böyle bir dönemde, karamsarlık yaymanın, ülke insanının moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemlerde bulunmanın kimseye fayda sağlamayacağı belirtildi. Türkiye'nin, sadece kendi ekonomik istikrarını değil, bölgesindeki ekonomik liderliğini de güçlendirdiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş dünyası olarak, bölgesel ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. MÜSIAD çatısı altında sorumluluğumuza odaklanarak, iç boş tartışmaların bize hiçbir fayda sağlamayacağını biliyor ve süreklilik arz eden yatırım, üretim, istihdam politikalarına odaklanıyoruz. Reform sürecine katkı sunmaya, Üretim ve teknoloji alanlarında ülkemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Türkiye, en zor ve karamsar günlerde dahi jeopolitik ve ekonomik dönüşüm sürecini başarıyla yönetmektedir Böyle bir dönemde, ülkemizin geleceğine dair olumlu ve yapıcı katkılar sunmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikranın korunması ve yatırım ortamının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.