Yeniçağ Gazetesi: Ufukta dar gelirli için yine umut yok!

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AÇLIKLA SAVAŞANLARIN SON UMUDU DA YIKILDI

Açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliler bu hafta içinde yapılacak 4. Komisyon toplantısından çıkacak asgari ücret rakamına odaklanırken, emekliler de Türkiye'nin her yerinde yaptıkları eylemlerle Ocak'ta yapılacak zam için sesini duyurmaya çalışıyor.

Açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretli kesim, umudunu yeni asgari ücreti belirlemek için yarın ya da Çarşamba günü 4. kez bir araya gelecek, tarafların toplantısına çevirdi. Bu hafta belirlenecek olan asgari ücret öncesinden son kulis bilgileri de peş peşe geldi. Hem emekli maaşı hem de asgari ücrette masadaki son rakamlar sızdı. İlk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret zammı belirlenecek. Son toplantı hafta içi gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ, asgari ücret için 29 bin 583 lira olarak talep etti. Alınan kulis bilgisine göre; yeni asgari ücretin 24-25 bin lira arasında olabileceği belirtilirken, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükselebileceği tahminleri yapılıyor.

Hayat pahalılığı asgari ücretle çalışanları etkilese de en derinden hisseden kesim ise emekliler oldu. 17 bin 2 TL alan asgari ücretli çalışan ile 12 bin 500 TL alan emekli, 22 bin TL'ye gelen açlık sınırı karşısında geçim derdi yaşıyor. Emekli ve çalışanlar bir umut, yıl sonu maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Her yıl olduğu gibi rakamı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısın geçen hafta tamamlamıştı. Toplantıda bir rakam telaffuz edilmemişti. Ancak tepkilerin ardından TÜRK-IŞ talep ettiği rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu hafta asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Emekli maaş zammı ise Ocak ayında açıklanacak, enflasyona göre yapılacak. AK Parti kulislerinde peş peşe asgari ücret ve emekli maaşı kulisleri gelmeye başladı. Emekli maaşı için AK Parti kaynakları, "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak'ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığın da, en düşük emekli aylığının 13 bin 500- 14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" denildi. Ayrıca bir diğer kulis bilgisine göre ise 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi. Esenyurt'ta tekstil işçiliği yapan Sevil Şimşek, "Asgari ücrette konuşulan rakamlarla bir aileyi geçindirmez. Çoluk çocuğu olanlar için çok zor, bir markete giriyorsunuz iki parça iki kalem eşyaya 300 lira veriyorsunuz. Umutlarımız tükendi artık" dedi.

İsmail Çelik ise "Devletten de bir beklentim yok artık. Bu maaşlarla geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı. Yasin Karataş "Kurtarmıyor, şartlar belli bu durumda, gelir gider ortada, 33 ile 35 arasında olmasını bekliyoruz. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Biz değil tüm herkesi etkiledi bu durumlar, sadece belli kesimler hariç." İsmail Çelik: "Devletten de bir beklentim yok artık. Asgari ücreti soruyorsanız 50 bin liranın altına düşmemesi kızım. Günümüz de yaşam her şey pahalandı. Devletten de bir beklentim yok artık ama çok yorum yapamıyorum. "Tekstil atölyesi işletmeciliği yapan Okan Din ise, zaten sıkıntıda olduklarını, geçen yıl 28 işçiyle üretim yaparken bu yıl 17 işçiye düştüklerini belirterek, işçinin de talebinde haklı olduğunu belirterek, "Devlet de bize prim desteğini artırmalı" diye konuştu.