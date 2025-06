Yeniçağ Gazetesi: Ülke her gün yeni bir operasyona uyanıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Aralarında 5 belediye başkanı, başkan yardımcıları, eski CHP Milletvekili Erdoğdu’nun da bulunduğu 47 kişiye gözaltı kararı çıktı. İmamoğlu,” Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksınız?” tepkisini gösterdi.

CHP'li belediyelere yönelik 6’ıncı operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Üçü İstanbul, ikisi Adana'da olmak üzere 5 belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri gerçekleştirildi.

'ARTIK YETER' DEME ZAMANI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik son operasyona sosyal medyadan tepki gösterdi. İktidara hedef alan İmamoğlu, şunları söyledi: Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar. Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın? Battıkça batıyorsunuz. Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte 'artık yeter' deme zamanıdır.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ

OPERASYON FURYASI İSTANBUL’U AŞIP CHP GENEL MERKEZİ VE ADANA’YA ULAŞTI

İstanbul Başsavcılığı, CHP’li belediyelere dün yine şafak operasyonu düzenledi. Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanları ile son seçimde Ümraniye’yi az farkla kaybeden Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 47 isimden 30’unun gözaltına alındığı listede Adana’nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ile CHP PM’den de bir isim yer alıyor!



İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar dünkü 6. dalga ile devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması sonucu aralarında eski CHP Milletvekili ve son seçimde Ümraniye Belediye Başkanlığını kıl payı farkla kaybeden Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Adana’nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de yer aldığı 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 30 isim gözaltına alınırken, 11 kişinin de arandığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen 6 kişiden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu bildirildi. Gözaltındaki isimler "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma","kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik"le suçlanıyor.

Operasyonda gözaltına alınan bir diğer isim de 60 kişilik CHP Parti Meclisi Üyesi olan Baki Aydöner oldu. Gelişmeyi CHP’nin Düzce mitingine giderken yolda aldığını bildiren Aydöner "Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım. Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul’a geçiyorum" dedi.

Operasyonlarda gözaltına alınan diğer isimler şöyle: * İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy.* İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay * Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş. * Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka. * İBB Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas * Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı. * Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir. * Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı.

31 Mart 2024’teki seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 26’sı CHP, 13’ü de AKP tarafından kazanılmıştı. Daha önceki operasyonlarda CHP’li 6 belediye başkanı tutuklanmıştı. Dünkü operasyonlarla birlikte 3’ü daha gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü, Şişli, Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz belediye başkanları tutuklanmıştı.

6. DALGAYI BAŞLATAN TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI!

Başsavcılığın dünkü 6. dalgayı suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında ifade vermesi üzerine başlattığı bildirildi. Aktaş’ın isimi CHP’li Beşiktaş Belediyesine düzenlenen operasyonda duyulmuştu. Aktaş, organize suç örgütü lideri olmak, kamu ihalelerine fesat karıştırıp, rüşvet vermek suçlarından tutuklanmıştı. Doğudan batıya birçok kamu kurum ve kuruluşları ile AKP ve MHP’li belediyelerden ihale alan Aktaş, ihale bedellerini tehditle yükselterek haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Aktaş’ın, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla tüm taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarına el konulmuştu. Beşiktaş Belediyesine düzenlenen operasyonda rüşvet verip kamu ihalelerine fesat karıştırdığı; ihalelerin yaklaşık bedelini önceden belirleyerek haksız menfaat temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın evlilik dışı olan bebeği devlet korumasına alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından “İhsan Aktaş; EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler (Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa) başta olmak üzere devlet kurumlarından, Büyükşehirler (Kahramanmaraş ve Trabzon), İller (İsparta ve Elazığ), İlçeler (Haliliye ve Yakutiye) başta olmak üzere çok sayıda AKP’li-MHP’li belediyeden, milyarlarca liralık ihale alıyor, buralarda hiç sorun olmuyor, yalnızca CHP’li belediyelerde kirli işlere girişiyor… Eğer inanırsanız, bize anlatılan bu.” tepkisini gösterdi.

İMAMOĞLU’NDAN ‘ARTIK YETER!’ İSYANI

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son operasyonu X’teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından değerlendirdi. Yapılan paylaşımda, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak “Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak!

Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar. Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın? Battıkça batıyorsunuz. Hukuk yerlerde, toplumsal huzur bozulmuş, siyaset durmuş, dış dünyadan bakınca itibardan eser kalmamış, en kötüsü ekonomi uçuruma doğru yuvarlanıyor. Türk yargısının çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplumumuzun kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın liderleri, sendikalarımız, zaman sesimizi hep birlikte yükseltme zamanıdır. Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte ‘artık yeter’ deme zamanıdır.

‘O KİRLİ DOSYALARINIZ TEKRAR AÇILACAK VE HESAP VERECEKSİNİZ’

CHP’li belediyelere yönelik son operasyona parti içinden ve siyasi çevrelerden tepki yağdı.

Tepkiler şöyle:

* CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir: AKP'li yönetimlerin yolsuzluklarını belediyelerin kapılarına asan, halkın lokmasını halka veren tertemiz insanları hırstan gözü dönmüşlükle tutuklama yarışındalar! Tek bir delil bulamıyorlar. Bulamayacaklar da. Düşman hukuku ile "İstediğim kadar sizi süründüreceğim" anlayışında olanlar, bilsinler ki; raflara kaldırdığınızı zannettiğiniz tüm kirli dosyalarız tekrar açılacak adalet önüne halkın hakkını yediğiniz her lokma için hesap verecek cezanızı çekeceksiniz! YAKANIZDAYIZ!”

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: Halkın iradesine kurulan bu kumpas duvarı yıkılacak. Bu ülkenin onurlu yurttaşları bu kirli düzene boyun eğmeyecek.

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: "İktidarlarının avuçlarının içinden kaydığını, bir daha iktidar olamayacaklarını gördükleri için topyekün saldırıyorlar.

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: İstanbul halkına deniliyor ki 'Siz bizi seçmezseniz seçtiğiniz her ismin başına bela oluruz.' Ne bu millet ne de bu milletin seçtikleri size boyun eğmeyecek! 5 değil 500 operasyon yapsınlar, CHP'nin iktidara yürüyüşünü durduramazlar.

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: 'Halkımızın teveccühünü kazanmış belediye başkanlarımız hakkında 'çamur at izi kalsın' kabilinden yapılan bu operasyon da milletimizin vicdanından dönecektir.

* CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Beşinci Dalga Operasyonu adı altında yürütülen süreç, artık sadece hukuk değil, kamu vicdanı açısından da iflas etmiştir. Sayıştay raporları yıllardır ortada. Eğer gerçekten suç unsuru olsaydı, yargı bugüne kadar gereğini yapardı.

* Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Belediye Başkanları da soruşturulabilir elbette; ancak uygulanan yöntemler, sürecin adalet değil, siyaset ekseninde ilerlediğini göstermektedir.

* CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya: Belediyelerimiz bugün düzmece, uydurma gerekçelerle somut delil kanıt olmadan tek tek aylar öncesinden aslında sızdırılarak bunun adeta bir dedikodu sirkülasyonunu önceden sokuluyor, sonrasında da işte gözaltılar başlatılıyor. Ama halk nezdinde bu gözaltların, bu tutuklamaların hiçbir itibarı yok

* Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ: Halkın oylarıyla seçilmiş, İstanbul’a hizmet aşkıyla görev yapan belediye başkanlarımıza yönelik iktidarın sistematik hukuk darbeleri devam etmektedir.

* Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner: Kurmak istedikleri bu düzene milletimiz izin vermeyecektir

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Gözaltı kararları iktidarın 'silkeleme' stratejisinin bir parçasıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Biz bu kirli senaryoyu geçmişten çok iyi biliyoruz. Yazanı tanıyoruz.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Bu düzenin adı, iftira at kurtul düzenidir.

Türkiye İşçi Partisi: Halkın iradesini ayaklar altına alanlar kaybedecek, emekçi halkımız kazanacak.

DİSK: Halkın tercihlerine tahammül edemeyenlere, halk iradesine saygı duymayı yine bu halk öğretecek.

KESK: Siyasal iktidarın, yargıyı ve kamu kurumlarını araçsallaştırarak demokratik süreçleri zedeleyen müdahalelerine boyun eğmeyeceğiz.