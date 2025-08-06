Yeniçağ Gazetesi: Ülkenin bütünlüğü tartışmaya açıldı!

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ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ TARTIŞMAYA AÇILDI!

Açılım sürecinin siyasi ayağını oluşturan komisyon, teröristbaşının serbest bırakılmasını öngören ‘umut hakkı’, ana dil, anayasanın vatandaşlık maddesi tartışmaları arasında görevine başladı.

İNİSİYATİF ALINMASI İSTENDİ

Yeni açılım sürecinde komisyon aşamasına geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısında, “Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz" dedi. İYİ Parti’nin üye vermediği TBMM Komisyonu’nun adının ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ olması önerildi. Siyasi parti temsilcilerinin partilerinin görüşlerini ilettiği komisyonda. DEM Partililer, teröristbaşı Öcalan için "umut hakkının" uygulanmasını isterken, “Komisyonun bu konuda inisiyatif alması önemli" vurgusu yaptı.

MİLLET YERİNE, HALKLAR

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Ana dil hakkı yalnızca pedagojik değil, varoluşsal bir meseledir. Ana dille eğitim, kamu hizmetlerine erişim, kültürel üretim imkânları Kürt halkının eşit yurttaş olarak yaşamasının temelidir. Atılacak adımlar yalnızca Kürt halkı için değil, Türkiye'de yaşayan tüm halklar için eşit ve demokratik bir geleceğin inşasında demokratik bir geleceğin temelini de oluşturacaktır” dedi. DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın 66. maddesini hedef aldı.

TEK VATANDAŞLIK TEPKİSİ

Beştaş, 1921 Anayasası'nın yerinden yönetim, ademi merkeziyetçilik ve çok kültürlüğe dayalı bir ruh taşırken 1924 Anayasası'nın ise bu çoğulcu anlayışı terk ettiği, yerine tekçi anlayışı dayalı bir vatandaşlık tanımı getirildiğini söyleyerek "24 Anayasası'nın 88. maddesinde yer alan ve herkesi tek kimliğe indirgeyen hüküm, Kürt halkının hukuken inkarının ve dışlanmasının başlangıç noktası olmuştur. Ancak komisyonumuz bir Anayasa komisyonu değildir ve bu komisyonun işi de Anayasa yapmak olmadığı için bu tartışmaları derinleştirmeden sadece bir tespitle geçmek istiyorum" dedi.