Yeniçağ Gazetesi: Ülkenin dört bir yanı yangın yeri!

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ÜLKENİN DÖRT BİR YANI YANGIN YERİ!

Bir yanda yüreklerimize ateş düşüren şehitlerimiz, diğer yanda belediyelere operasyonlar, gözaltılar tutuklamalar. Bir de ekonomik kriz altında yaşam savaşı veren, emekliler, asgari ücretiler, dar gelirliler.

VATANDAŞ KARANLIKTA OTURUYOR

Türkiye, son dönemde krizler ülkesi haline geldi. Fatura her zaman olduğu gibi vatandaşa kesildi. Emekliler 16 bin 881 lira maaşa, asgari ücretlilerle de ‘0’ zamla yaşam savaşı vermeye mahkûm edildi. CHP Niğde Milletvekilli Ömer Fethi Gürer, milletin durumun giderek daha kötüleştiğini söyledi. Gürer, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece 2024 yılın da 177 bin 428 abonenin elektriği borç nedeniyle kesilmiş, 65 bin 902 kişi için de yasal takip başlatılmış. Vatandaş, elektrik kullanmadan önce, eli düğmeye dokunurken düşünüyor" dedi.

16 BİN 881 LİRA AYLIK ADİL DEĞİL

Türkiye Emekliler Demeği (TOED) de emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Yapılan toplantıda, yüksek enflasyon ve faiz baskısı nedeniyle gelir dağıIımının bozulduğu, emeklilerin ise toplumun en düşük gelirli kesimi haline geldiği vurgulandı. TÜED, "16 bin 881 lira aylık adil değil. Emekli aylıkları tek bir sisteme göre yeniden hesaplanmalı. Evi olmayan emekliler için kira desteği sağlanmalıdır. Bayram ikramiyesi en düşük seviyede kalmıştır. İkramiyeler en düşük emekli aylığıma desteklenmelidir" açıklaması yaptı.

MİLLET ALAMIYOR, ESNAF BATIYOR

Pazarda fiyatlar yükselirken, maşlar yerinde sayınca, esnaf da alışveriş yapamadığı için isyan ediyor. Bir pazarcı, "Sekiz kiloluk karpuzun dört tanesi 100 lira, 25 lira tanesi almıyorlar. Vatandaş pahalı diyor. İflas ettik, top attık" derken alışveriş yapan bir vatandaş ise "Önceden 200-300 lira ile geliyordum pazar arabasını dolduruyordum, simdi bin lira ile iki üç poşet, bilemedin en fazla yarım kilo bir kilo zor dolduruyoruz" İfadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da "Her şeyi alamıyorum, aldığım domates ile sadece biber. Pahalı..." diye konuştu.