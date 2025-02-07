Yeniçağ Gazetesi: Unutmak, affetmek helalleşmek yok!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

UNUTMAK, AFFETMEK HELALLEŞMEK YOK!

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, yakınlarını kaybetmiş depremzedeler bir ağızdan seslendi: Unutmayacağız. Sorumlularla helalleşmeyeceğiz. Adalet istiyoruz.

SİYASİ PARTİLER DE KATILDI

11 ilin büyük bir yıkıma uğradığı, 53 bin 737 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Adıyaman'da 04.17'de Valilik önünden, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi'ne sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yer aldı.

DİLEK BALONLARI YAKILDI

Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, çok sayıda dilek balonunu yakıp, gökyüzüne bıraktı, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok! Hak, hukuk, adalet!" sloganları attı. Sabahın ilk ışıkları ile mezarlıklar doldu taştı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Hatay'da gerçekleştirilen anmaya katılan bir vatandaş, "Her taraf çamur, enkaz. Daha yıkılan binalar var enkazı kalkmadı. Daha kayıplarımız bulunmadı. Daha millet çadırda yaşıyor, konteynerde yaşıyor. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir başka vatandaş da "Cumhurbaşkanı gelecek diye karanlık sokaklara ışıklandırma, çukur yollara asfalt yeni yapıldı" ifadelerini kullandı.

BU ACI DİNMEZ

Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti. Baba Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey" dedi.

652 BİN VATANDAŞ KONTEYNERLERDE

Felaket sonrası 707 bin depremzede konteyner kentlerde barınma gerçekleştir di. İletişim Başkanlığı tarafından depremin ikinci yılına yönelik hazırlanan sonra rakamlara göre 651 bin 958 kişi hala konteyner kentlerde hayatını devam ettiriyor. 2 yılda konteynerlerde sağlıksız ortamda yaşam mücadelesi verenlerin sayısı sadece yüzde 7,78 oranında azaldı. Depremzedeler de bu duruma isyan ediyor.