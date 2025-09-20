Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş alamıyor esnaf kan ağlıyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

VATANDAŞ ALAMIYOR ESNAF KAN AĞLIYOR!

Pazara giden vatandaş bir cüzdanına, bir fiyatlara bakıyor, bir şey alamadan geri dönüyor. Esnaf da "Maaşlar düşük olduğu için bu durum pazara da yansıyor, satış yapamıyoruz" diyor.

MİLLETTE PARA KALMAMIŞ

Vatandaşın alım gücü düşünce esnaf da iş yapamaz hale geldi. Pazara alışveriş için giden Nejla Çakır, "Pazar çok pahalı. Sadece bura değil, marketler de pahalı" diye dert yanarken, satıcı Hüseyin Al, "Ekonomimiz çok kötü. Şu anki duruma göre alıcı da alamıyor, satıcı da satamıyor. Millette para kalmamış. Ben emekliyim ama ihtiyaçtan pazara satış yapmak için geliyorum, Geçinmem için mecburum" ifadesini kullandı.

HERKES DERT YANIYOR

Pazarcı esnafı Ersan Öztürk ise, "Asgari ücretliyle, emeklinin aldığı para çok az. Bu bize yansıyor. Ne yapıyor vatandaş? Alamıyor. Bizim satışlarımız yok şu an mesela. Mal alıp satış yapacağım desem, cebimden para vereceğim desem, o malı bitirip satamıyorsun. Eskiden akşama tezgahta hiçbir şey kalmazdı. Ama şimdi öyle değil. Önceki şartlar yok. Vatandaş hep dert yanıyor. Herkes haklı ama gidişat bu şekilde" diye konuştu.

ALIM GÜCÜ KALMADI

Esnaf Egemen Osma da, "Önceden herkesin alım gücü iyiyken şimdi alım gücü daha da kötü durumlara geldi. Her geçen hafta böyle ilerliyor. Aldığımız bir ürüne her gün 5, 10 lira arası zam geliyor. Müşterilerin de fiyatlara tepkisi oluyor. Bizden devamı ürün alan müşterimiz bizden ürün almamaya başladı. İnsanların alım gücü önemli. Onların alım gücünün yetersizliği bizi çok etkiliyor" dedi.