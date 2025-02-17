Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş aldıklarını kasada geri bırakıyor!

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Aldığını kasada bırakan vatandaş aç oruç tutacak

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Ramazan ayı öncesinde markete giderek alışveriş yaptı ve bir ay yetmeyecek alışverişin 5 bin 275 lira tuttuğunu belirterek Bakan Şimşek’e çağrıda bulundu: Vatandaş raftan aldığını kasada fiyatı öğrenince bırakıyor. Marketlere inin duruma bakın. Vatandaşa bir nebze nefes aldırmak için bayram ikramiyesini 10 bin liraya çıkarın.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi market alışverişi yaptı. Ramazan alışverişinin 5 bin 275 lira tutması üzerine Öztürk, “5 bin 275 lira ne demek sayın Maliye Bakanı? Emeklinin maaşının üçte birinden daha fazlası demek. Aldığımız ürünlerle bir hafta iki kişilik bir ailenin bununla Ramazan’ı geçirmesi mümkün değil. Un ve şeker belki bir ay yetebilir ama birçoğu belki bir hafta bile yetmeyecek bir alışveriş. ‘Aile Yılı’ ilan ettiğiniz 2025 yılında iki kişilik bir emekli ailesinin 5 bin 275 lirası gerçek manada bir Ramazan sofrası kurmasına yetmiyor” dedi.

Vatandaşın rafta aldığını kasada fiyatını öğrenince bıraktığını belirten CHP Milletvekili Öztürk, Bakan Mehmet Şimşek’e "Emekliye bir nebze nefes aldırmak için bayram ikramiyesini 10 bin liraya çıkarın” dedi.

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar market ve pazar alışverişine başladı. Öztürk’ün alışveriş sepetinde kıyma, hurma zeytin, peynir, yağ çeşitleri, makarna, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer aldı.

Alışveriş sırasında market içinde Öztürk’le konuşan bir vatandaş, “Bizim ne yaşadığımızı anlatamazsınız, çok zor. Kirası, doğal gazı, elektriği, suyu var. Bir de işten çıktıysa eşin, vay haline. Üç tane de çocuğum var. Nasıl ısınacağız? Bizi bırakın, bir de ufak çocuklarımız oluyor, hastalık durumları oluyor. Eczaneye gidiyoruz, kimliği bırakıyoruz. Bunları hep düşünmek gerekiyor. İnsanlar artık fazlasıyla sinirli olmaya başladı. Bunlar yokluktan yaşanıyor” diye dert yandı.

Alışveriş sonrası konuşan Öztürk, şunları söyledi:

“Ramazan öncesi erzak paketleri tam olarak çıkmadan, fiyatlara yansımadan gençlerle beraber bir Ramazan alışverişi yaptık. 1 kilo et, 1,5 kilo tavuk, hurma, zeytin, peynir, tahin-pekmez, yumurta, bakliyat, tereyağı, sıvıyağ, 5’er kilo un ve şeker, çay, kahve, Ramazan’ın olmazsa olmazı güllaç aldık.

Pastırmanın kilosunun bin 700 lira olduğunu görünce geri bıraktık. 5 bin 275 liralık bir alışveriş yaptık. 5 bin 275 lira ne demek sayın Maliye Bakanı? Emeklinin maaşının üçte birinden daha fazlası demek. Aldığımız ürünlerle bir hafta iki kişilik bir ailenin bununla Ramazan’ı geçirmesi mümkün değil.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamını iki gün önce yükseltti, yüzde 24’e getirdi. Siz yüzde 21’e göre memura zam yaptınız. Yüzde 11,5 altı aylık zam yaptınız. Emekliye yüzde 15,75 zam yaptınız. İşçiye bir yıllık yüzde 30 zam yaptınız. Hesap hiç tutmuyor. Nedense hesap hep işçinin, emekçinin, emeklinin aleyhine ilerliyor.

O yüzden siz bu işi üç ayda bir yapmaya başlayın ki hesap hatalarınızın faturasını bu millet ödemesin. Ramazan’da vatandaşımızın sofrasının eksik olacağı bugün yaptığımız alışverişten çok net belli. Sayın bakanı market, pazara davet ediyoruz. Lütfen gel, bu fiyatlara bak, gıda enflasyonuna göre üç ayda bir işçinin, emeklinin, memurun maaşlarını hesaplayıp ver.”

(ANKA)