Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş derdini bile söylemeye korkuyor!

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İstanbul'da alışverişin sembol adreslerinden Mahmutpaşa'da vatandaş ekonomik kriz ve baskıdan yakındı. "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna bir esnaf, "Ekonomiden başka ne olabilir" yanıtı verirken Güllü Şahin "Ne et alabiliyoruz, ne gıda" diye feryat etti.

Bir dönem ucuzluğun sembolü Eminönü Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da hem esnaf hem vatandaş pahalılıktan yakınıyor. Peynir çeşitlerinin 245 lira ile 550 lira, zeytin çeşitlerinin 169 lira ile 349 lira arasında değiştiği çarşıda bir kilo kestane 250 liraya, asma yaprağı 229 liraya alıcı bulmaya çalışıyor. Çarşı pazar yangın yerine dönerken, dar gelirliler, "Maşımız yetmiyor. Açlık var. Yargıya güvenim kalmadığı için daha fazla konuşamam, sonra beni içeri alırlar" diyerek mikrofonlara konuşmaya çekinir hale geldi. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı ve "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği vatandaşların büyük bir bölümü "ekonomik kriz" yanıtını verdi.

Bir yurttaş, "En önemli problemi ülkenin battığı, başka bir şey demiyorum. Baştaki batırdı. Battı yani bu kadar" sözleriyle yanıt verirken, bir başkası "Açlık. Emeklinin parası az. Açlık bir yandan. Çok şeyler var aslında söyleyecek de..." diye karşılık verdi. Pahalılıktan sadece alışverişte zorlanan yurttaşlar şikâyetçi değil. Kimsenin alışveriş yapmamasından, durgunluktan yakınan bir esnaf şöyle konuştu:

"Para olmadığı yerde ne yapabilirsiniz ki? Adam çıkıyor telefonun ne var, bende iPhone var herkes aç değil. Çıkar bakayım cebinde ne kadar paran var? Adam asgari ücretle geçiniyor, 'Ben aç değilim' diyor. Ben bekarım geçinemiyorum. Geçinen varsa gelsin karşıma geçsin, onun yanında ben de geçinebileyim" Etraftaki kalabalığı göstererek "Hangisinin elinde poşet var" diye soran esnaf şöyle devam etti: "Niye, yarısı aç. Esnafa sor, hangisi der benim işim düzgün. Gençlere git bir sor. Ekonominin durumunu söyleyeyim mi? Bak saçım bembeyaz oldu. 23 yaşında bir insanın saçı bu şekil olabilir mi? Niye? Hep bu ekonomi yüzünden. Bundan büyük sıkıntı mı var?"

Güllü Şahin isimli vatandaş ise emekli eşinin geçinemedikleri için 60 yaşında sonra yeniden çalışmaya başladığını belirterek, geçim sıkıntısı ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdan yakındı. "Eşim emekli, ben de emeklilik de yok. Çok zor geçiniyoruz. Gerçekten ne et alabiliyoruz, ne de gıda" diyen Şahin, şöyle dert yandı: "Çok zor geçiniyoruz, herkes de bunu biliyor. Ekonomi çok kötü durumdu. 'İnşallah düzelir' diyorum ama bu gidişle de hiçbir şeyin düzeleceği yok. Türkiye'ye güven de kalmamış. Ben mesela yargıya falan hiçbir şeye güvenmiyorum. Çocuklarım var okumuş, onlar da güvenmiyorlar. Gazeteciler konuşu- yor, onları içeri alıyorlar. Kimse konuşamaz olmuş. Ben şu anda konuşmaya korkuyorum. Niye bu kadar korkuyoruz, bu kadar sindiriliyoruz, bilmiyorum. Bunlar çok sıkıntı, büyük bir sıkıntı. Korkuta korkuta bu hale getirdiler."

HER GÜN ZAM GELİYOR, İYİ GİDEN HİÇBİR ŞEY YOK

Ekonomide herhangi bir sorun olmadığını ama "Biri az olacak, biri zengin olacak" diyen de Bağ-Kur'lulara yönelik ayrımcılık yapıldığını söyleyenler de oldu. Şu anda en büyük problemin terör olduğunu söyleyen Mülazım Gültekin isimli vatandaş, "İkincisi de tabii ekonomi. Eskiden daha güzel yani. Tabii biraz pahalı ama her şeyi bulabiliyorsun. Emekli maaşı yetmiyor pek. Emeklinin kirası olursa geçinemez, sıkıntısı olanlar çok var tabii. Türkiyemize kötü düşünenlere Allah fırsat vermesin. Bak ne güzel, her taraf dolu. Para olmasa bunu neyle alıyorlar. Ama alamayan da var tabii ki. Hepsi bir olamaz. Biri az olacak, biri zengin olacak.

Çalışacak yani; biri iş verecek biri iş alacak, böyle gidecek yani" derken Mustafa Çetin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Her şeyler kötü gidiyor, iyi giden hiçbir şey yok. Her şey, gözümüzün önünde. Günden güne her şeye zam geliyor. Bu ekonomiyi iyi görmüyorum. AKP ayrımcılık yaptı. Bağ-Kur'lularla SSK'lıları ayırdı."