Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş hiç böylesine çaresiz bırakılmamıştı

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Emekli ve asgari ücretli sefalette eşitlendi!

VATANDAŞ ERİYEN ALIM GÜCÜ KARŞISINDA ÇARESİZ

Asgari ücretlinin alım gücü, en düşük emekli aylığına eşitlendi. 12 bin 500 liralık maaşı 3 ayda bin 24 lira eriyen emekli, hayat pahalılığı karşısında sofrasından kısmak zorunda kaldı. Pazara çıkan vatandaşlar istediğini alamamaktan, esnaf ise satış yapamamaktan şikâyetçi.

Ekonomi yönetiminin 'parasal sıkılaşma' ve yüksek faiz politikası enflasyonu dizginlemeye yetmedi. Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olan yüksek enflasyon, halkın alım gücünü yerle bir etti, yoksulluk toplumun büyük kesimine yayıldı. Sabit gelirli ve 12 bin 500 liralık sefalet ücretine mahkum edilen milyonlarca emekli, artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza girdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin esas alındığı hesaplamalara göre yıl başından bu yana asgari ücretlinin alım gücü ekim başı itibarıyla 4 bin 488 lira gerileyerek, 12 bin 514 liraya düştü. Temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşları ise üç ayda bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 liraya düştü.

Enflasyon ve düşen alım gücünün etkileri en çok semt pazarlarında hissediliyor. Vatandaşın temel gıdaya ulaşması zorlaştırıldı. Edirne'de Pazartesi halk pazarında alışverişe giden vatandaşlar, fiyatları pahalı bulduklarını söyledi. Emekliler aldıkları maaşla geçinemediklerini, ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Pazara alışverişe geldiğini söyleyen Mustafa Yüceer, fiyatların yükselmeye devam ettiğini belirterek, "Fiyatlar maalesef böyle yükselmeye devam ediyor. Sebze ve meyveler bitiyor. Kışa dönünce mandalina, portakal çıkacak. Emekliyim, aldığım maaş gülünç, yetmiyor. Aynı zamanda ek işlerim var, öyle devam ediyor" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Fatma Tükenmez de "Çok pahalı çok. Çiftçinin çalıştığı da pahalı satan da pahalı. Hepsi pahalı mazot, benzin. Ne yapsın, çiftçi de haklı. Ben hepsini haklı görüyorum. Pazarda fiyatlar düşsün ama çiftçinin çalıştığı da düşsün, alın teri, uğraşılıyor. Mazot, benzin düşsün, çiftçi alın terini kazanması lazım" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş da "Pazarda fiyatlar her zamanki gibi yüksek hele Edirne'de daha da yüksek. Emekli maaşınla geçinmek zor, çalışıyoruz. Çalışan emekli" dedi. Pazarcı esnafı Erol Güneş de, "Fiyatlar çok pahalı, tabi ki alamıyorlar. 20 lira yeşillikler, maydanoz 15 lira, fiyatları soran almadan gidiyor. Şu anda havalar güzel gidiyor, bu fiyatlar. Kasım ayı sonuna doğru marul 35-40 lira, 50 liraya bile zor alınır" diye konuştu.