Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş için ufukta aydınlık görünmüyor

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MERKEZ BANKASI: KİRA ARTIŞI PATLAYACAK

Merkez Bankası, PPK toplantı tutanağını yayımlarken; tutanakta "Öncü göstergeler, aylık kira artış oranının belirgin bir şekil de yükseleceğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanağını yayımladı ve para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği belirtildi.

Tutanakta, "Perakende Ödeme Sistemi (POS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, ocak ayında aylık kira artış oranının belirgin bir şekilde yükseleceğine işaret etmektedir. Yeni ve yenilenen sözleşmelerde artış oranındaki yavaşlamaya karşın, sözleşme yenileme oranında mevsimsel olarak kaydedilen yükselişle aylık kira enflasyonunun artacağı öngörülmektedir. Öte yandan, gerek POS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse de konut değerleme raporlan üzerinden takip edilen kira artış oranlarının TÜFE'deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı izlenmektedir" paragrafı öne çıktı.

Maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."