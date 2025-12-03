Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Vatandaş kışı battaniye altında geçirecek!

Dar gelirliler yüzünü göstermeye başlayan kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor. Batı illerinde doğal gaz kısık ayarda tutulurken havaların çetin geçtiği Doğu'da vatandaş odun ve kömürü kiloyla alıyor.

ISINMAK BİLE ZENGİN İŞİ

Ekonomik kriz ve yoksulluk ülkenin kaderi haline geldi. Kış yüzünü göstermeye başlayınca vatandaş, nasıl ısınacağı derdine düştü. Doğu'da ısınabilmek için vatandaş odun ve kömür satan yerlerdeki fiyatlar karşısında ne yapacağını düşünürken, Batı kentlerinde doğal gaz kısık ayarlarda yakılıyor. Mekanda Adalet Derneğinin "Enerji Yoksulluğu Görünümleri" araştırmasına göre, vatandaşlar evi yeterince ısıtmayı veya serinletmeyi "zengin işi" olarak nitelendiriliyor ve kısıtlamak zorunda kalıyor.

Hanelerin %38,8'i imkân olsa evini daha fazla ısıtmak istediğini belirtiyor. Ekonomik gücü yetersiz olan kesimde bu oran %82,2'e kadar yükseliyor. %16’lık bir kesim yalıtım ihtiyacını bildiğini ancak karşılayamadığını ifade ediyor. Üst gelir grubunda aylık ortalama ısınma gideri 3 bin 745 TL, elektrik gideri bin 208 lira. Alt ve orta gelir gruplarında ısınma maliyeti 2 bin 319 lira, elektrik gideri ise 816 lira civarında. Buna göre, alt-orta gelir grubunun enerji giderlerinde zorunlu kısıntılara gittiğini gösteriyor.

TÜİK DE ORTAYA KOYUYOR

Doğal gaz yerine odun kömür yakan Iğdır'da vatandaşlar geçmişte kışı geçirmek için tonla aldığı odun ve kömür için artık "kilo" hesabı yapıyor. Kömür satıcısı Zeynel Yücel, "Önceden 1-2 ton alan şimdi 50 kilo alıyor" diyerek vatandaşın ısınmaktan feragat ettiğini belirti. TÜİK de "Yoksulluk İstatistikleri"nde "Nüfusun yüzde 31,3'ü sızdıran çatı, çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemler yaşarken yüzde 30,2'si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunuyla karşılaştı" ifadelerini kullanmıştı.