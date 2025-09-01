Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş meyvenin tadına bakamıyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

VATANDAŞ MEYVENİN TADINA BAKAMIYOR!

Bir yandan artan girdi maliyetleri, diğer yandan zirai don, aracıların fahiş komisyon ücretleri ve yüksek kâr anlayışı, iktidarın duyarsızlığı vatandaşı meyve alamayacak duruma getirdi.

GÜCÜMÜZ YETMİYOR

Türkiye’nin en büyük sorunu TÜİK'in rakamlarına yansımayan gıda enflasyonu. Çarşı, pazara giden vatandaş sürekli artan fiyatlarla karşılaşıyor. Bu duruma is-yan eden bir vatandaş, "Fiyatlar çok yüksek. İstediğimiz ürünü istediğimiz kadar alamıyoruz. Emeklinin hali perişan, bu şartlarda her şeyi almak mümkün değil" dedi. Emekli bir vatandaş da "Fiyatlar 80-100 lira, hiç aşağısı yok. Elma, üzüm yiyemedim, tadına bakamadım. Bu fiyatlarla almaya gücümüz yetmiyor" ifadelerini kullandı.

PAZARI BOŞ BOŞ GEZDİM

"NE olacak halimiz?" diye soran bir ev hanımı ise "Her şey çok pahalı. Bir şeyi alıyorsak yarım alıyoruz, yarım alıyorsak daha da azını alıyoruz. Bütçemiz yetmiyor" dedi. Fiyatların pahalılığından yakınan bir kişi de "Koca pazarı dolaştım domates alamadım, sadece soğan ve salatalık aldım. Meyve de alamadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir başka kadın da, "Çok pahalı, nasıl alabiliriz ki? 80 liradan aşağı hiçbir şey yok, meyve bile yok. Üç tane alıyorsun, 80 lira tutuyor" diye dert yandı.

BİR DE FIRSATÇILAR VAR

Yüksek fiyatlardan pazarcılar da dertli. Bir esnaf, "Meyveler don vurduğundan dolayı pahalı olabilir, ancak fırsatçılar da var derken bir diğeri, "Normalde şeftali, erik, kayısı, armut gibi küçük ebatlı meyveler satıyordum. Ancak pahalılıktan dolayı bu sene ancak kavun ve karpuz gibi meyvelere yöneldim. Çünkü insanların alım gücü buna yetiyor. Normalde en ucuz meyvelerden biri, hatta karpuzdan sonra ikinci en ucuz meyve kavundur. Ona rağmen bunda bile vatandaş zorlanıyor" diye konuştu.