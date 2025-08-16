Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş pahalı bir hayat yaşamaya mahkum edildi!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

VATANDAŞ PAHALI BİR HAYAT YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİ!

Kiradan yumurtaya kadar her şeyin fiyatı artarken, alım gücünün hızla düştüğüne dikkat çeken Yeniçağ ekonomi yazarı Onur Çanakçı ağırlaşan hayat şartlarının halkı bezdirdiği uyarısı yaptı.

TABLO HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL

Ekonominin temel hedefinin hayatın daha iyi ve kolay yaşanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Onur Çanakçı şöyle konuştu: Ama Türkiye’deki durum bunun tam tersi yönde gelişiyor. Kiradan doğalgaza, balıktan yumurtaya, her şeyin fiyatı hızla yükseliyor. Bu da insanların yaşam kalitesini düşürüyor.

GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTIYOR

Mevcut ekonomi yönetimi daha çok parası olanların kârını artırmaya odaklanmış gibi görünüyor. Oysa gerçek hedef, herkesin yaşamını iyileştirmek olmalı. Eğer bu olmazsa, gelir adaletsizliği artar, toplumun büyük kısmı zor durumda kalır. Kiralar bu kadar hızlı artarken maaşlar aynı hızda artmıyor.

HALKIN CEBİ RAHATLATILMALI

Şu andaki tablo, halkın giderek daha pahalı bir hayata mahkûm edildiğini gösteriyor. Gerçek reform, halkın cebini rahatlatacak, temel ihtiyaçlara ulaşımı kolaylaştıracak politikalarla mümkündür. Aksi takdirde büyüme rakamları kağıt üzerinde parlak görünse de sokaktaki vatandaş için hayat giderek zorlaşır.