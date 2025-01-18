Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş seyrediyor esnaf kan ağlıyor!

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Çiftçi, esnaf, vatandaş domino taşı gibi devrildi

Yüksek enflasyonu iç talebi kısarak düşürmeye çalışan AKP iktidarı, işçi memur ve emeklinin maaşını TÜİK’in sanal enflasyonuna göre artırınca, toplumun her kesimi domino taşı gibi devrilmeye başladı.

TÜİK’in açıkladığı baskılı enflasyona göre emekli, işçi ve memurun maaş ve ücretlerini artıran ve iç talebi düşürerek enflasyonu aşağı çekmeye çalışan AKP iktidarı toplumun hemen her kesiminin de domino taşı gibi devrilmesine neden oldu.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin farklı ilçelerinde pazar yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgâhlarında fiyatlar ve düşen alım gücü, hem satıcıları hem de vatandaşı canından bezdirdi. Geliri düşen vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor. Çiftçi de maliyetlerin altında satmaktan zarar edince, toplumun her kesimi yangında kavruluyor.

CHP’li Gürer, Türkiye’de derinleşen yoksulluğun marketten sonra ilçe pazarlarına dahi önemli ölçüde yansıdığını belirtti. Altunhisar, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde pazar yerinde tek tek pazarcı esnafını gezip vatandaş ile konuşan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Düşük gelir nedeniyle vatandaşın her istediği ürünü almasının önünü kesilmiş, ihtiyacı olanı da sınırlı alabilmeye çalışıyor” dedi.

Bir pazar esnafı, “Eskiden bir kamyon dolusu mal satıyordum, şimdi transite düştüm. Büyük aracı bıraktık çünkü mazot fiyatlarına yetişemiyoruz. Dün yine zam geldi; mazot 48 lira oldu. Önceden 100 kasa marul getiriyorduk, şimdi ancak 30 kasayı geçebiliyoruz. Vatandaşın alım gücü sıfıra düştü, asgari ücretli 22 bin lira ne alacak, neye yetecek?” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde’nin Çiftlik ilçesinde marul 50 liraya satılıyor. Adana’dan yerinde alış fiyatı 35 liraya alınıyor, üzerine mazot, işçilik ve fire maliyetleri biniyor. Bu şartlarda esnaf düşük kar ile ürününü satıyor, vatandaş ise marulu bile 50 liraya almak zorunda kalıyor” dedi.

Bir vatandaş, “Eskiden 100 lira ile pazara geldiğimiz zaman götüremiyorduk. Şimdi 5 bin lira ile gel, iki poşet oluyor. Paranın alım gücü düştü, yokluk çoğaldı” dedi.

Pazarcı ise, “Eskiden bir kamyon dolusu mal satıyordum şimdi transite düştüm. Büyük aracı bıraktık çünkü mazot fiyatlarına yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir emekli, “Ben 55 yaşıma kadar hal de çalıştım. 31 sene çalışmışlığım var. Verdikleri para 10.000 lira. Pazara girdin mi 3 kişinin karnı doymaz bu maaşla” dedi.

Bir diğer vatandaş da “Ateş pahası her şey! Pazardan en ucuzlarını seçip, alıyoruz. Eskiden 100 lira ile pazara geldiğin zaman götüremiyorduk. Şimdi 5000 lira ile gel, 2 poşet oluyor. Paranın alım gücü düştü. Yokluk çoğaldı. Bir bardak çay 10 lira köyde” diye konuştu.

Peynir satan bir esnaf da “Vatandaş peynir alamıyor. İşler bozuk, satışlar düştü” dedi.

Muğla’da da CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Bir balıkçı esnafı, “Bir kilo balığı 150, 200 lira arasında satıyoruz. 20-30-50 liralık hamsi alanlar da var” dedi.

Geçinemediğini söyleyen bir emekli vatandaş da “Maaşım elektrik, su, doğal gazı gibi giderlere yetmiyor. Yaşım 71 yaşındayım, geçinebilmek için pazarcılık yapıyorum. Artık yürüyemez hale geldik. Ek iş yapıp uğraşıyoruz" diye konuştu.

Ekonomi Servisi