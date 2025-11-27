Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Vatandaş zehir yiyor harekete geçen yok!

Mayıs ayından bu yana 'Millete yedirilen zehirli ürünler açıklansın' çağırıları cevapsız kaldı. Sadece 3 haftada 750 kişi gıdadan zehirlendi ancak iktidardan beklenen adım gelmiyor.

3 YİYECEKTEN BİRİ ZEHİRLİ ÇIKTI

Gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle acil servisler dolup taşıyor. Sadece kasım ayının ilk 3 haftasında 750'den fazla kişi gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldı. Bunlar yaşanırken, Greenpeace'in mayıs ayında İstanbul’da beş zincir marketin mağazalarından ve farkı semt pazarlarından aldığı 3 üründen birinde pestisit kalıntıları olduğu belirlendiğinden bu yana "Millete yedirilen zehirli ürünler açıklansın" çağrılarına, imza kampanyalarına Tarım ve Orman Bakanlığı hala bir ses verilmedi.

HİJYEN, SAĞLIKSIZ ÜRÜN SORUNU

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü de "Özellikle toplu tüketim yerlerinde artan maliyetler karşısında düşük kaliteli ürün kullanımı, hijyen gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, soğuk ve sıcak zincirin kırılması, maliyetten kaçınmak için dezenfektan kullanılmaması veya yeterli kullanıl maması, yeterli sayıda teknik personel çalıştırılmaması, restoran, büfe, lokanta, fastfood noktaları gibi yerlerde ise sağlıksız ürün kullanımı gibi hatalar ön plana çıkmaktadır" dedi.

GIDA İHTİSAS MAHKEMELERİ ŞART

Üzümcü, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: Yerel yönetimler, işporta tarzı, seyyar gıda satışı yapan ve herhangi bir izni veya ruhsatı olmayan bu tür noktalara kesinlikle izin vermemeli, bunlara göz açtırmamalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı da etkili denetim yapmalı. Lokanta, büfe, fast food gibi yerler açılmadan önce, hem sahipleri hem de çalışanları eğitimden geçirilmelidir. İhlal ve hilelere karşı cezalar caydırıcı olmalıdır. Mutlaka 'Gıda İhtisas Mahkemeleri' kurulmalıdır.