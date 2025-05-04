Yeniçağ Gazetesi: Vatandaşlar kendini güvende hissetmiyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Kazdığın bu kuyuya en sonunda sen düşeceksin

AKP'nin kalesi Konya'da dev bir mitinde imza atan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle seslendi: Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar. Buradan Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatıyorum: Kuyu kazma ki kazdığın kuyuya düşmeyesin!

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlediği mitinglerin dördüncü adresi dün AKP'nin kale si Konya'da düzenlendi. Kılıçaslan Meydanı'ndaki mitinde binlerce kişi katıldı. Miting öncesi Mevlana'nın türbesini ziyaret eden Özel konuşmasında Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. CHP lideri "Der ki Mevlana, Mesnevide: "Kendine yapılmasını istemediğin şeyi kardeşine nasıl yapıyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ki benim için kuyu kazıyorsun? Ama kaz kazdığın kuyuya en sonunda sen düşeceksin. Ben buradan Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatıyorum: Kuyu kazma ki kazdığın kuyuya düşmeyesin. Nasıl ki eskiden Ergenekon, Balyoz dediler, dedik ayıptır, iftiradır, kumpastır. Ben kitap yazdım Balyoz Kumpası diye.

O günlerde o savcıya kendi arabasını veriyordu. O değil savcı, bunun savaşı benim' diyordu. Ne zaman ki gerçekler ortaya çıktı, bizim kitabın adım kullandı. Ama ne hakkımızı teslim etti, ne telif hakkına saygı duydu. Dedi ki: Milli ordumuza kumpas kurmuşlar.

Dedi ki: 'Aklatıldan, milletim ve Rabbim beni af fetrin. O gün yaptığından af görmeni için, bugün ıslah olmuş olması, bundan caymuş olması lazım. O gün Zekeriya Öz vardı, bugün Akın Gürlek var. O gün yalancı şahitler vardı, bugün yine var. O gün gizli tanıklar vardı, bugün yine var. Ama bir de şunu söyleyeyim ki, o gün olduğu gibi. Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar. O kazdığın çukura sen düşersin. Bu millet bu sefer seni kurtarmaz ondan." dedi. Erdoğan'ın 'telef sözüne de yarut veren Özel, "Allah sajut tı ve çıktı dedi ki Bakalım cumhurbaşkanlığı yolunda daha kaç CHP'li telef olacak? Allah'ın adamı, telef lafırı artık bırak. İnsanlar için kullanılmasın diyor hayvanseverler. 50 tane hayvanımızı kay bettik, hayatını kaybetti deyin, telef oldu demeyin' diyor. O, Ekrem Başkam telef ettim, gerekirse Özgür'ü de ederim, karşıma kim çıkacaksa hepsini telef ederim diyor.