Verecekleri üç kuruşluk zamma bile göz diktiler

Çarşı-pazarda fiyatlar sürekli katlanırken, düşük zamma ayarlı enflasyon rakamlarına isyan eden vatandaş, “Yazık, günah değil mi emekliye, asgari ücretliye? Pazara gelip bir görsünler halimizi” diyor

EVE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR

TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon oranlarına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, “Emekli maaşına ve asgari ücrete üç kuruş zam yapacaklar, onu bile kısmanın yolunu arıyorlar” derken, sattıkları ürünün fiyatını sürekli artırdıklarını belirten esnaf da, ”Millet alamıyor, biz de evimize ekmek götüremiyoruz” sözleriyle durumu özetledi.

Esnaf Erol Uygur: Asgari ücret ve emekliye zam işin içine girince, hükümet enflasyonu düşük gösteriyor. Tamamen dibe vurmaya başladık.

Müşteri gelmiyor, satış yok. Enflasyon bu kadar düşük olsa vatandaş memnun olur. İnsanlar evine ekmek alamıyor.

Emekli Atakan Şahin: Pazara gittiğimizde görüyoruz; domates hala 60 lira. Başka yiyecekler daha pahalı. Enflasyon çok yüksek ama onlar ayarlayıp yüzde 0,87’ye çekiyor.

Emekli Erdal Ay: Bu saatten sonra emeklinin yaşama şansı yok. Bürokratlara 30 bin lira seyyanen zam vermişler. Bir bakanın, bir milletvekilinin maaşı 200–300 bin lira. Yazık, günah değil mi emeklilere, asgari ücretlilere?

Pazarcı Leman Gündüz: Çok haksızlıklar oluyor vatandaşa, emekliye. Bak, biz mağdur oluyoruz; vatandaş alamıyor, para yok. Bir ekmek olmuş 20 lira.

Pazarcı Mustafa Soykan: Pazar perişan, hiç satış yok. Fiyatlar çok yüksek. Pazarda enflasyon faiz gibi, yüzde elli. Gelsinler görsünler, pazarın durumu hiç iç açıcı değil. Gerçek burada, pazarda belli oluyor.

Emekli Seyfi Öztürk: Açıklanan enflasyonun doğru olduğunu söylemek yanlış olur. Piyasayı, pazarı görüyorsunuz.Pazardaki artışlar ortada.

Tarım işçisi Mehmet Kabakcı: Ispanak hasadı yapıyoruz. Normalde yevmiyemiz bin lira, yüz lirasını elçi alıyor, 900 lira bize kalıyor, bu para bize yetmiyor. Enflasyon yüksek nasıl yetsin ki? Her gün de olmuyor iş. Durum kötü.

Tarım işçisi emekli Ali Cinkara: 74 yaşındayım, mecburen tarlada çalışıyorum. Maaş yetmiyor, devletin verdiği para kaç kuruş. Böyle devam ediyoruz işçilerle, perişanlık var.