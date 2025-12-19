Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Vergiyi dar gelirlinin sırtına yükleme düzeni

İktidar önümüzdeki yıl saniyede 945 bin 658, günde 42 milyar 824 milyon lira vergi toplayacak. Bunun yüzde 62’sini ise dar gelirlinin cebinden alacaklar. Ancak emekli ve asgari ücretliye ‘düşük maaşla yaşamaya devam’ diyecekler

YÜZDE 25.49 ARTIŞ GELİYOR

Ocak ayı itibarıyla pasaport, trafik cezaları, MTV ödemeleri gibi birçok kalemi kapsayan vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak netleşti. Vatandaş yeni yılda katlanan vergilerle boğuşacak. TBMM’de Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "2026 bütçesiyle saniyede 945 bin 658 lira, dakikada 29 milyon 739 lira, saatte 1 milyar 784 milyon lira, günde 42 milyar 824 milyon lira, yılda 15.6 trilyon lire vergi toplanacak” diye konuştu.

BİR DE ‘FAİZ HARAM’ DİYORLAR

Aytekin, “Devlet, toplayacağı 15.6 trilyon verginin yaklaşık 10 trilyonunu doğrudan düşük gelirliden toplayacak. Devlet, vatandaşına hissettirmeden dolaylı vergiler adı altında toplam verginin yüzde 62’sini dar gelirlilerden toplayacak. ‘Faiz haram’ diyen arkadaşlar bu bütçeye tam 2.7 trilyon lira faiz ödemesi yazmışlar. Üstelik hepsini de borçlanarak yapacaklar. Bu kalem olmasa bütçe denk olacak ama bütçe denk olmaz. Çünkü o zaman faiz lobileri aç kalır, İngiltere’deki emlakçılar müşterisiz kalır” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA KİŞİ İCRALIK

Bu düzenin, harami düzeni olduğunu söyleyen Aytekin, “Ali Baba ve Kırk Haramileri gitti, Şimşek efendi ve bürokratları geldi. Devleti şirket gibi yönetiyorlar ama öyle bir şirket ki cirosuyla borcu eşit” diye konuştu. Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan ise “Literatürde eşi benzeri bulunmayan ev genci diye bir tabir ortaya çıktı; hayattan bağını koparmış, ümidini kesmiş 5 milyon ev genci var. İcrada 26 milyon dosya var, tarihinde ilk defa açlık sınırının altında asgari ücretliler ve emekliler maaş alıyor” sözleriyle iktidarı eleştirdi.