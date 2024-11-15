Yeniçağ Gazetesi: Verilen yetkinin etkisi milleti fakirleştirdi

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SEBZE FİYATLARI TIRMANINCA PAZARDA BAKAN ÇOK, ALAN YOK

Sivri biberin 70, karnabaharın 80-100, ayvanın 100, mandalinanın 45, ıspanağın 40, tane marulun 40, parça lahananın 25 liraya satıldığı İstanbul Çarşamba pazarında vatandaş pahalılıktan 250 gram yarım kilo ancak alabildiğini belirtirken, pazarcı esnafı da vatandaşın alım gücünün düşmesinden hiçbir şey satamadığından şikayetçi.

Gıda fiyatlarındaki tırmanıştan dolayı vatandaşın alışverişin adresi olan semt pazarlarında feryadı dinmiyor. Bir yurttaş, "Enflasyonda inen bir şey varsa gelsin halka anlatsan, yok böyle bir sey Millet akşama kadar dolaşıyor, Yanlış anlama ölümüne AK Partiliyim ve işin gerçeğini söylüyorum ben." derken, bir başkası, "Ankara'dakiler uyumasın. Haberleri olsun, millet zor durumda. Emekli maaşı 25, asgari ücreti 30 yapsınlar" diye seslendi. Bir kadın, "Fakiri, fukarayı düşünen yok ki" sözleriyle yakınırken, 1 kilo karnabaharın 80 lira olduğu pazarda alışveriş yapan müşteri olmamasından yakınan bir pazarcı ise "Normalde karnabahar getiriyorduk ama biraz fiyatlar yüksek olduğu için bu pazarda da yüksek mal satamadığımız için getirmedik" dedi.

Vatandaşlar, Fatih Çarşamba pazarında hayata pahalığı karşısında yaşadıkların sıkıntıları anlattı. Sivri biberin 70, karnabaharın 80-100, ayvanın 100, mandalinanın 45, ıspanağın 40, tane marulun 40, parça lahananın 25 liraya satıldığı pazarda halka mikrofon uzattı. Özellikle gıda fiyatları ve enflasyonda bir düşüş olup olmadığına ilişkin sorulara vatandaşlar şöyle yanıt verdi:

İdris Sarı: Hiç bir denetim yok. Pazarlarda marketlerde her şey almış başını gidiyor. Şimdi ben pazarı dolaşıyorum hiç bir şeyin ucuz olduğu yok. Geçen haftadan daha pahalı. Onun için halkın bir şey alacağını tahmin etmiyorum, millet dolaşıyor yani. Ben bazı şeyleri alıyorum ama ben alıyorum diye ben bile bu işten rahatsızım. Geçen hafta yumurtayı 130-140 liradan aldım, şimdi 175 lira kolisi. Ne oldu da bu fiyatlar yükseliyor. Ben enflasyonun indiğine inanmıyorum, inse halkın cebine yansır. Düşme yok, hiçbir şey yok. Ben 30 liraya en iyi peyniri alıyordum 2-3 sene evvel, şimdi Türkiye'nin 200 lirası yarım kilo peynir alıyor, yarım kilo peynir. Elmanın kilosu olmuş 50 lira, 40 lira. Yani ucuz olan ne var? Yanlış anlama başka partili de değilim ben ölümüne de AK Partiliyim ve işin gerçeğini söylüyorum Ben oyumu da ona veriyorum, ona verdim. Karnabahar olsun, pırasa olsun, patates olsun, devletin işi denetlemektir. Bu stokları araştıran çıkması lazım. Devlet biraz halka insin. Halkı rahatlatsın. Yabancı bu ülkeden gitsin. Bunlar istediklerini alıp fiyatları bunlar yükseltiyor.

Emine Başa: Ben doğma büyüme Fatihliyim. Bu zamana kadar böyle fiyat görmedim. Allah yardımcımız olsun. Yetişemiyoruz.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: İnsan hiçbir şey alamıyor. 500 lirayla çıkıyorsunuz yarım kilo yarım kilo alıyorsunuz. Onu bile alamıyoruz, ülke gerçekten çok kötü durumda. Onlara (kaş sebze- meyveleri) hala daha dokunamadım bile, yanaşılmıyor yanlarına.

Rüstem Başefe: Her şey pahalı, Ankara'dakiler uyumasan. Haberleri olsun millet zor durumda. Herkes nasıl uğraşıyor, mücadele ediyor. Ankara’dakiler duysun da emekli maaşını 25, asgari ücreti 30 bin lira yapsınlar.

Tamer Taşsilen: 60-70 liradan aşağı bir şey yok sebze olarak. Meyveler zaten üst seviyeye çıkmış. Biz emekli insanız, 12 bin lira maş alıyoruz. O maaşla biz bunları almaya kalksak.. Fiyatlardan çok şikayetçiyiz. Bir an önce yetkililerin, devletimizin buna bir önlem alması lazım. Eskiden tanzim satış yerleri vardı, üreticiden tüketiciye. Şimdi üreticiyi dinliyorsun bende, patates tarlada 5 lira diyor, pazara geliyorsun 3 kilo 100 lira diyor. Bu aradaki parayı kim kazanıyor? Ispanak 60 lira olur mu?