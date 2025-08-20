Yeniçağ Gazetesi: Yabancıya güven vatandaşa hüsran

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yabancıya güven vatandaşa hüsran

Asgari ücretli, emekli, dar gelirli yaşam mücadelesi verirken, Bakan Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara “Türkiye’de program işliyor, her şey yolunda” diyerek güven vermeye çalışıyor

Hiçbir sıkıntı yokmuş

Dar gelirli feryat ederken, milyonlarca memur kendilerine sunulan düşük zam teklifine karşı meydanlarda hak arayışına girerken, iktidardan ekonominin iyi durumda olduğuna yönelik açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında sık sık yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’de her şeyin yolunda olduğunu, ekonomik sıkıntı olmadığını anlatıyor. Buna tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Mehmet Şimşek, Londra’daki yatırımcılara güven veriyor ama asgari ücretliye, emekliye, dar gelirliye kan kusturuyor” dedi.

Millet geçinemiyor

Şimşek’in açıklamalarının bugünün Türkiye’si ile uyuşmadığına vurgu yapan Başevirgen, “Asgari ücret hâlâ 22 bin lira. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 26 bin 115 lira. Yani asgari ücretli çalışan açlık sınırının bile altında maaş alıyor. Hangi rasyonel programdan bahsediyoruz? En düşük emekli maaşı Temmuz zammıyla birlikte 16 bin 881 lira. Emekliye zam yaptık diyorlar ama yoksulluk sınırı 85 bin liraya dayandı. Emekli bu maaşla ne kira ödeyebilir ne ilaç alabilir ne torununa harçlık verebilir. 16 bin lira bugün tek kişinin geçimini bile karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

Tencereye et girmiyor

Ekonomik verileri ortaya koyan Başevirgen, şunları söyledi. Kırmızı et bir yılda yüzde 100 zamla 700 liraya dayandı. Süt ortalama 32 lira, yumurtanın kolisi 150 liraya kadar yükseldi. Ekmek 12 lira, benzin ve motorin ise 55 lirayı buldu. Et tencereye girmez oldu, çocuklar sütün tadını unuttu. Bu halk sabahın köründe zam haberiyle uyanmaktan bıktı. Ama Saray ve Mehmet Şimşek hâlâ ‘program işliyor’ diyor. Program halkın cebinden parayı hızlı bir şekilde çıkartmak için işliyor. Ekonomiyi ‘Şimşek’ çarptı. Bu ekonomi halka değil, saraya ve sermayeye çalışıyor.

Orta direkten zengine gelir transferi yapıldı

Asgari ücretli, emekli, milyonlarca memur kendilerine sunulan düşük zam teklifine karşı meydanlarda feryad ederken, iktidar batı sermayesine 'Türkiye'de her şeyin yolunda olduğu' mesajı veriyor.

Asgari ücretli, emekli ve memurlar Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, hükümet tarafından düşük zam teklifine isyan ederken, hükümet, bu düşük ücret ve memur maaşlarını yabancı yatırımcılara avantaj olarak sunuyor.

CHP'li Başevirgen "Saray ve Şimşek hala 'program işliyor' diyor. Program halkın cebinden parayı hızlı bir şekilde çıkartmak için işliyor. Bu program halka değil, yalnızca Londra'daki finansçılara güven veriyor" ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Bakan şimşek’in yabancı yatırımcıya ‘herşey yolunda program işliyor’ sözlerine tepki göstererek şunları söyledi: “Mehmet Şimşek Londra’daki yatırımcılara güven veriyor ama asgari ücretliye, emekliye, dar gelirliye kan kusturuyor. Bu ekonomi halka değil, saraya ve sermayeye çalışıyor. Geçinemeyen milyonlara dayatılan bu düzenin adı ekonomi değil, organize yoksulluktur. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Kur Korumalı Mevduata servet aktaran değil, halkı yaşatan bir ekonomi kuracağız. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, işçinin sofrası boş kalmayacak” dedi.

CHP’li Başevirgen, “Kırmızı et bir yılda yüzde 100 zamla 700 liraya dayandı. Süt ortalama 32 lira, yumurtanın kolisi 150 liraya kadar yükseldi. Ekmek 12 lira, benzin ve motorin ise 55 lirayı buldu. Et tencereye girmez oldu, çocuklar sütün tadını unuttu. Bu halk sabahın köründe zam haberiyle uyanmaktan bıktı. Ama Saray ve Şimşek hala ‘program işliyor’ diyor. Mehmet Şimşek Londra’daki yatırımcılara güven veriyor ama asgari ücretliye, emekliye, dar gelirliye kan kusturuyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başevirgen, "Yılın başından bu yana halkın cebine bir kuruş iyileştirme yapılmadı, ama vergiye, faturalara, temel gıdaya zam üstüne zam geldi. Bu program halka değil, yalnızca Londra'daki finansçılara güven veriyor" ifadelerini kullandı.

Başevirgen, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin hâlâ 22 bin lira olduğunu hatırlatarak, “Türkİş’in verilerine göre açlık sınırı 26 bin 115 lira. Yani asgari ücretli çalışan açlık sınırının bile altında maaş alıyor. Hangi rasyonel programdan bahsediyoruz” diye sordu.

En düşük emekli maaşının temmuz zammıyla birlikte 16 bin 881 lira olduğunu söyleyen Başevirgen, “Emekliye zam yaptık diyorlar ama yoksulluk sınırı 85 bin liraya dayandı. Emekli bu maaşla ne kira ödeyebilir ne ilaç alabilir ne torununa harçlık verebilir. 16 bin lira bugün tek kişinin geçimini bile karşılamıyor” dedi.

Son bir yılda gelen zamları da hatırlatan Başevirgen, “Kırmızı et bir yılda yüzde 100 zamla 700 liraya dayandı. Süt ortalama 32 lira, yumurtanın kolisi 150 liraya kadar yükseldi. Ekmek 12 lira, benzin ve motorin ise 55 lirayı buldu. Et tencereye girmez oldu, çocuklar sütün tadını unuttu. Bu halk sabahın köründe zam haberiyle uyanmaktan bıktı. Ama Saray ve Şimşek hâlâ ‘program işliyor’ diyor. Program halkın cebinden parayı hızlı bir şekilde çıkartmak için işliyor."

