Yeniçağ Gazetesi: Yargı tarihine geçen bir ilke imza atıldı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

YARGI TARİHİNE GEÇEN BİR İLKE İMZA ATILDI!

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'dan "Diploma Davası"nda tutuklu müvekkili Ekrem İmamoğlu'nu 'cübbesiz, gömlekle' cezaevinden görüntülü sistemle savunması istendi.

AKIŞLARLA KARŞILANDI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma Davası"nın ilk duruşması Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapıldı. Jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Salonda bulunan vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden okul arkadaşları da duruşmaya katıldı ve salona girişinde İmamoğlu’na el sallayarak destek verdi.

BATSIN BÖYLE DÜZEN

İmamoğlu, öğrenim durumu sorusuna "yüksek lisans", sabıka kayı sorusuna, "Allah'a şükür yok" diye cevap verdi. İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBIS) bağlandı. Cübbe verilmediği için gömlekle görüntülü konuşmak zorunda kalan avukat Pehlivan, "Koşullar uygun değil, bir dahaki duruşmada salona getirilmeyi talep ediyorum" dedi. CHP'li Mahmut Tanal da "Avukat cübbesi, mahkeme salonunda savunma makamının kimliğini ve onurumu temsil eder. Batsın böyle düzen, batsın böyle hukuk" tepkisini gösterdi.

EVİM GASP EDİLMİŞ GİBİ

Duruşma arasında gazetecilerle sohbet eden Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'deki İl Başkanlığı olaylarıyla ilgili "Evim gasp edilmiş gibi içim yanarak izledim" diye konuştu. IBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilere 15 Eylül'deki kurultay davasıyla ilgili de "Umut ederim ki bu defter o gün kapanır. Bir günlük diyalog zeminine bu ülke sahip olsun, bütün her şey değişir. Bu kavgayı isteyen aklın nasıl bir siyasi kazanımı var?" ifadelerini kullandı, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasına ilişkin de "Yazık etti” yorumunda bulundu.