Yaşamak bu değil!

Açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen milyonların yoksullukla mücadele edecek gücü giderek tükenirken, çaresizlik insanları adeta canından bezdiriyor. Sofralar küçülüyor tencerelerde dert kaynıyor. Kuru bir ekmeğe bile muhtaç olanların artması yürekleri burkuyor.

Umutsuzluk, çaresizlik

DÜNYA Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, “Sofralar her geçen gün küçülüyor, tencereler boş kalıyor. Milyonlarca yurttaş; işsizler, sabit gelirli işçi ve memurlar, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklar sabah uykusuz ve aç, aileler kaygı içinde tencerelerini doldurmaya çalışıyor. Sofrada adalet yoksa toplumda huzur olmaz. Her bir aç karnın ardında bir umut kırıklığı, her dolmamış tencere ardında bir çaresizlik hikayesi var” ifadelerini kullandı.

Paralar faize ayrılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de “17 milyon 800 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor, barınamıyor, ısınamıyor, geçinemiyor. Yaklaşık 4,5 milyon çocuk günde bir öğün bile yemek yiyemiyor. 2 milyondan fazla yaşlı en kırılgan dönemlerinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. AKP iktidarı 9 ayda yoksullukla mücadele için kişi başına yalnızca bin 715 lira ayırmış. Aynı dönemde faize aktardığı para 1 trilyon 400 milyar lira. Yani saatte 42 milyon lirayı faize ayıranlar yoksullukla mücadeleye sıra gelince 2 lira 36 kuruşu reva gördüler” dedi.

Kara kara düşünüyoruz

EKONOMİK krizle boğuşan vatandaşlar da icralık duruma düştü. Kuştepe’de icra ve iflas dairesi önünde vatandaşlar da isyanını dile getirdi. Bir vatandaş, “Kara kara düşünüyoruz... Sürünüyoruz, bu geçinme değil, korkuyla yaşıyoruz” derken, borçları nedeniyle icraya düştüğünü belirten bir vatandaş ise, “Kredi kartı var, kredilerim var. 34 bin lira icraya ödedim, 16 bin lira da ayrıca ödedim, aşırı harcamamız yok ama gelirimiz yok. İki tane çocuk okuyor. Şu anda iş bakıyorum. Şartlar çok kötü gerçekten. Her taraf berbat, ülkeyi mahvetmişler” şeklinde konuştu.

DÜNYA Yoksullukla Mücadele Günü, açlık yoksulluk sınırında yaşayan, işsizlikten, borcunu ödeyememekten dolayı icra kapılarına düşen vatandaşların isyan gününe dönüştü.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, “16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’, 17 Ekim ise ‘Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’ olarak anılmaktadır. Ne var ki Türkiye’de milyonlarca yurttaş açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığı için bu günler kutlama değil, gerçeğin acı yüzünün hatırlatılmasıdır” dedi.

TBB Risk Merkezi verilerine göre, vatandaşların kullandığı toplam bireysel kredi hacmi geçtiğimiz ağustos ayına göre yüzde 48 artarak 5 milyar 173 milyon TL oldu. Takipteki krediler hariç, bireysel kredi borçlu sayısı bir yılda 1.8 milyon kişi artarak ağustos ayı itibarıyla 42.8 milyon kişiye ulaştı.

Bireysel kredilerin yüzde 24’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 12’sini konut kredileri, yüzde 1’ini taşıt kredileri, yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluştururken kredi kartları yüzde 50’yle en büyük paya sahip oldu.

Ağustos ayında 217 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, ilk kez kredili mevduat hesabı kullanan sayısı 224 bin, ilk kez tüketici kredisi kullanan sayısı ise 111 bin oldu.

Kullanılan toplam bireysel kredi miktarında İstanbul ağustos ayı itibarıyla yüzde 27’yle en büyük paya sahip oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek il de İstanbul oldu. (ANKA)