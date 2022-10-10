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Kadıköy'deki patlamada resmi ağızlar farklı konuştu. Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç Kadıköy'deki yangına dair 'patlayıcı mı üretiliyor' sorusunu sordu

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde meydana gelen patlama ve sonrasında iki resmi kaynaktan gelen farklı içerikteki açıklamalar kafaları karıştırdı. Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, yaşanan patlamayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 00:39
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Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç Kadıköy Fikirtepedeki patlamayla ilgili olarak patlayıcı iddiasını ortaya attı

Kadıköy'deki patlamada resmi ağızlar farklı konuştu. Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç Kadıköy'deki yangına dair 'patlayıcı mı üretiliyor' sorusunu sordu
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İstanbul Kadıköy’de akşam saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından resmi ağızlardan gelen iki farklı açıklama yaşanan yangının arkasındaki gerçeğe dair kafaların karışmasına neden oldu.

VALİLİK DOĞALGAZ KAYNAKLI DEDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiğini bildirerek 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FARKLI KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı.  İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" dedi.

YENİÇAĞ GAZETESİ YAZARI MEHMET FARAÇ'TAN ÇARPICI İDDİA

Resmi ağızların birbirinden farklı açıklamalar yapmasıyla birlikte yaşanan yangına dair akıllarda soru işaretleri oluşurken Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç'tan çarpıcı bir iddia geldi. Faraç, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kadıköy'ün göbeğinde bir binada ardı ardına patlamalar yaşanıyor. İstanbul Valisi doğalgaz diyor, İBB başkanı aksini söylüyor. Üstelik söz konusu binada doğalgaz olmadığı öne sürülüyor! Ne patladı peki, binada yabancılar mı vardı, Hatay'da olduğu gibi patlayıcı mı üretiyorlardı?"

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