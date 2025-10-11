Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, ATO Congresium'da düzenlenen 22. Ankara Kitap Fuarı'nda yarın (12 Ekim Pazar) okurlarıyla buluştu.

Uğuroğlu'nun söyleşi konusunun güncel ve önemli bir başlık olan "Sosyal Medya Savaşları" olacağı bildirildi.

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu, kitap fuarı kapsamında düzenlenecek etkinlikte sosyal medyanın günümüz siyaset ve toplum üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

PROGRAM DETAYLARI AÇIKLANDI

ATO Congresium'daki 22. Ankara Kitap Fuarı'nın yarınki programı belli oldu. Uğuroğlu, okurlarına yaptığı duyuruda, programın detaylarını şu şekilde paylaştı:

Tarih: 12 Ekim Pazar

Saat: 16:00

Yer: Miletos Salonu

Konu: Sosyal Medya Savaşları

Söyleşinin hemen ardından saat 17:00'de ise okurları için imza etkinliği düzenlenecek. Kitapseverler, Yeniçağ yazarının düşüncelerini dinleme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

Sosyal medyanın kutuplaşmadan dezenformasyona kadar birçok alanda gündemdeki yerini koruduğu bu dönemde, Uğuroğlu'nun "Sosyal Medya Savaşları" başlığı altında yapacağı değerlendirmeler merakla bekleniyor.