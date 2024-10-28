Yeniçağ Gazetesi: Yenidoğan üzerinden borsa oluşturulmuş

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Orhan Uğuroğlu yazdı...

HASTA DEĞİLSİNİZ ARTIK MÜŞTERİSİNİZ

CHP 27. Dönem milletvekili Dr. Servet Onsal, Yeniçağ TV de Tuanna Onal'a çok önemli açıklamalar yaptı.

Dr. Ünsal'in önemli tespitlerini şöyle özetledim.

"AKP geldiğinde ilk yaptığı şeylerden biri de "sağlıkta dönüşüm projesi" oldu.

Bugün yaşadığımız yenidoğan çeteleri, ilaç yolsuzlukları, kanser ilaçlarının içinden ağrı kesicilerin çıkması, sahte ilaçlar ve halkın soyulması, bunların hepsi Sağlıkta Dönüşüm Projesi' ile oldu. Projenin özü özel hastanelerin önüne açmaktı.

271 olan özel hastane sayısı, AKP projesi ile 572'ye çıktı.

9151 devletin olmak üzere Türkiye'de toplam 1.555 hastane var,

572 özel hastanedeki yoğun bakım yatak sayısı 915 devlet hastanesinden daha fazla. Yoğun bakım yataklarında, dünyada birinciyiz.

Düşünebilir misiniz? Yoğun bakım niye fazla?

Ben sosyal güvenlik uzmanıyım, mahkemelerin bilirkişisiyim.

Çoğu mahkemelerinin, hastanelerin yolsuzluklarını ben inceliyorum.

Hasta oldunuz, devlet hastanesine gittiniz ve yatıldınız.

Bir yatak için SGK'nın hastaneye verdiği para 185 lira.

Özel hastanede yoğun bakımda yatırılırsa üçüncü basamakta bir yatak için günlük ödenecek para 9 bin 867 lira.

185 lira nerede, 9 bin 867 lira nerede? İkinci basamak ise 5 bin lira.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) soyuluyor.

Özel hastaneler ayrıca bir o kadar da hasta yalanından alıyorlar.

Örneğin, sizin çocuğunuz oldu ve sarılığı var. Olmasa da 'var' diyorlar ve hemen Yenidoğan servisine yatırıyorlar.

9 bin 867 lirayı devletten 9 bin lirayı da sizden alıyorlar.

Ayrıca "Kök Hücreler" rezaleti de var. Adrenokrom dediğimiz bir gençlik iksirini yenidoğan çocukların beyninden alıyorlar milyonlarca liraya satıyorlar.

Organ nakilleri rezaletleri de var. Yanidoğan çocuğun böbreği alınıyor, çok zengin bir böbrek hastasına nakil yapılıyor. Sağlık AKP ile birlikte kamudan alındı, özelleştirildi, piyasalaştırıldı, halktan uzaklaşıldı.

Özel hastanelerin çoğalması ile sağlık piyasalaştırıldı.

Hasta değilsiniz artık müşterisiniz. Bunun peşini bir hekim olarak, bir parlamenter olarak hiç bırakmayacağım. Her yerde de bunların gerçek yüzünü anlatacağım. Kırk yıllık hekim olarak. Bu kazıkları bu yaşananları millet bir daha yaşamasın diye sağlık kamulaştırılmalı diyorum."