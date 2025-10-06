Yeniçağ Gazetesi: Yerli besici can çekişiyor yabancı ise ihya ediliyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

YERLİ BESİCİ CAN ÇEKİŞİYOR YABANCI İSE İHYA EDİLİYOR

Desteksiz, çaresiz bırakılan Türk çiftçisi, besiciliği bırakmak zorunda bırakılırken, ardı ardına ithalat anlaşmalarıyla milyarlarca dolar ödenerek, ülkeye yurt dışından et ve hayvan getiriliyor.

3 ÜLKEYLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kendi kaderine terkedilen üretici, yem, saman, ilaç, kredi maliyeti altında ezilip, borç batağından dolayı, hayvanını zararına kestirirken, hayvan ithalatı bütün hızıyla sürüyor. Bu yılın sadece ilk 3 ayında 345 bin 240 baş sığır ithal edildi ve bu ithalat için 532 milyon 432 bin 82 dolar ödendi. 2010 yılında başlayan hayvan ve et ithalatında 12 milyar dolar yurt dışındaki çiftçiye destek olarak gitti. Hayvan ve et ithalatı bu ay kaldığı yerden devam ediyor. Et ve Süt Kurumu'nun İtalya, Fransa ve Polonya ile yeni et ithalatı sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

HAFTADA 40 TIR DOLUSU GELİYOR

ESK'nın yeni et ithalat sözleşmelerini 7,80 ile 7,85 Euro'dan yaptığı öğrenildi. Daha önceki sözleşmelerde Türkiye'ye teslimi yer alırken, bu sözleşmelerin mahreç ülke olarak imzaladığı belirtildi. Buna göre, ithal edilecek karkas et, firmadan çıktığı anda ülke girişine kadar bütün sorumluluk ESK'ya ait olacak. Etin bozulması durumunda bile kurum herhangi bir hak iddia edemeyecek. Yapılan yeni ithalat sözleşmelerinden dolayı ülkeye giren haftalık ithal et miktarı TIR bazında 40'a çıkarken, tonaj olarak da haftalık ithalat 800 ile bin tona yükselecek.