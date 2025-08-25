Yeniçağ Gazetesi: Yetkiyi veren vatandaşı borç tsunamisi vurdu

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yetkiyi veren vatandaşı borç tsunamisi vurdu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle vatandaş borca gömüldü, düşük maaşa mahkûm edilen emekli işe döndü. Asgari ücretli geçim savaşını kaybetti, çiftçi traktörünü satmak zorunda kaldı.

Millet hayal kırıklığı yaşıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanlık Sistemi” seçimlerinde vatandaşa “Ver yetkiyi gör etkiyi” demişti, ancak 7 yılda umutlar kırıldı ve vatandaş sistemle ilgili hayal kırıklığına uğradı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in derlediği veriler de Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılından bu yana geçen yedi yıllık süreçte, ekonomik göstergelerdeki bozulmayı, emeklinin, çiftçinin, vatandaşın ne hale ortaya koydu.

İcra daireleri doldu taştı

GÜRER, “2018 yılında bireylerin bankalara olan borç toplamı 582 milyar 728 milyon TL iken, 2025’te bu tutar 5 trilyon 92 milyar 932 milyon TL’ye yükseldi. 2018 Temmuz ayında icra dairelerinde bulunan toplam dosya sayısı 19 milyon 234 bin 629 iken, bu rakamın 2025’te 24 milyon 453 bin 618’e çıktı. 2018 yılının Temmuz ayında 101 milyar 464 milyon TL olan tarım sektörünün toplam borcu, 2025 yılı itibariyle 1 trilyon 56 milyar 623 milyon TL’ye yükseldi” dedi.

Asgari ücrette kayıp büyük

2018 Temmuz ayında gram altın 184 TL olduğunu ve asgari ücretle 8,71 gram altın alınabildiğini belirten Gürer, “Bugün gram altın 4.379 TL’ye ulaşırken, asgari ücret 22.104 TL oldu. Ancak bu ücretle yalnızca 5,05 gram altın alınabiliyor. Böylece asgari ücretlinin altın alım gücü 3,66 gram düştü. 2018 yılında emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişi sayısı 687 bin 525 iken, 2025 Mayıs ayı itibariyle bu sayı 2 milyon 159 bin 253’e yükseldi” diye konuştu.

‘Verdi yetkiyi’ gördü yoksulluğu

CHP Niğde Milletvekili Gürer Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiyle birlikte ekonomik sorunların çözülmediğini tam tersine halkın yoksullaştığını belirterek vatandaşın takibe giren borcunun 10 kat arttığını, icraya düşen dosya sayısının da yüzde 50 tırmandığını alım gücünün de hızla gerilediğini açıkladı. Gürer, 2018 yılına göre emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişi sayısının da üç kat artarak 2 milyon 159 bin 253’e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” seçimlerinde vatandaşa “Ver yetkiyi gör etkiyi” demişti, ancak 7 yılda umutlar kırıldı ve vatandaş sistemle ilgili hayal kırıklığına uğradı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in derlediği veriler, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçtiği 2018 yılından bu yana geçen yedi yıllık süreçte, ekonomik göstergelerdeki bozulmayı çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Tarımdan hane halkına, altından asgari ücrete, emekliden icra dosyalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan veriler, ekonomik tabloya dair kaygıları artırıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle beraber vatandaşların refah seviyesinin düştüğünü ve borçlanarak yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018 yılında bireylerin bankalara olan borç toplamı 582 milyar 728 milyon TL iken, 2025’te bu tutar 5 trilyon 92 milyar 932 milyon TL’ye yükseldi. Aradaki fark 4 trilyon 510 milyar 204 milyon TL oldu. Aynı şekilde, ödenmediği için takibe alınan bireysel borç tutarı da 18 milyar 705 milyon TL’den 197 milyar 413 milyon TL’ye çıkarak 178 milyar 708 milyon TL arttı. Bu, yaklaşık 10 katlık bir artışa karşılık geliyor” dedi.

2018 Temmuz ayında icra dairelerinde bulunan toplam dosya sayısı 19 milyon 234 bin 629 iken, bu rakamın 2025’te 24 milyon 453 bin 618’e çıktığını ve 5 milyon 218 bin 989 yeni icra dosyasının eklendiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ocak-Temmuz 2018 döneminde gelen yeni icra dosyası sayısı 4 milyon 320 bin 859 iken, 2025’in Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 6 milyon 501 bin 446 oldu. Bu da % 50’lik bir artışa işaret ediyor,” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018 yılının Temmuz ayında 101 milyar 464 milyon TL olan tarım sektörünün toplam borcu, 2025 yılı itibariyle 1 trilyon 56 milyar 623 milyon TL’ye yükseldi. Bu, yaklaşık 955 milyar 159 milyon TL’lik bir artışa karşılık geliyor. Sadece bankalara takibe düşen borçlar da aynı dönemde 2 milyar 936 milyon TL’den 7 milyar 653 milyon TL’ye çıkarak %160 artış gösterdi” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin de bu süreçte gram altın karşısında değer kaybettiğini ifade ederek, “2018 Temmuz ayında gram altın 184 TL idi ve asgari ücretle 8,71 gram altın alınabiliyordu. Bugün gram altın 4.379 TL’ye ulaşırken, asgari ücret 22.104 TL oldu. Ancak bu ücretle yalnızca 5,05 gram altın alınabiliyor. Yani bir asgari ücretlinin altın alım gücü 3,66 gram düşmüş durumda” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin her kesimi olumsuz etkilediğini, emeklileri ise çalışma hayatına geri döndürdüğünü belirten CHP’li Gürer: “2018 yılında emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişi sayısı 687 bin 525 iken, 2025 Mayıs ayı itibariyle bu sayı 2 milyon 159 bin 253’e yükseldi."

Bu verileri kamuoyuyla paylaşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte ekonomik göstergelerde hızlı bir bozulma yaşandı. Tarım, sanayi, bireyler ve emekliler bu bozulmadan ağır darbe aldı. Borçlar katlandı, icra dosyaları rekor kırdı, altın alım gücü düştü, emekliler yeniden çalışmak zorunda kaldı. Bu sistemin ekonomik sorunları çözmediği, aksine derinleştirdiği açıkça ortadadır” diye konuştu.

