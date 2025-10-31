Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

YOKSUL SAYISI TÜRKİYE BÜYÜYOR YALANI

Gergin havada geçen Bütçe Komisyonu'nda iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalar yaşandı. Birleşik Kamu-İş de Meclis kapısı önünde, "Emekçiyi açlık ve sefalete mahkûm ettiniz" eylemi yaptı.

'EMEKLİ GEÇ ÖLÜYOR' POLEMİĞİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri ne başladı. Görüşmelerde CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, SGK Başkanı Raci Kaya'nın, kurumun mali denge sindeki bozulmayı erken emeklilik ve vatandaşların uzayan yaşam süresine bağlayan açıklamasını gündeme getirerek, "SGK Başkanı 'emekliler geç ölüyor diyor" dedi. AKP milletvekili Resul Kurt ise "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın" ifadelerini kullandı. Veli Ağbaba da "O cahil lafını sana yediririm, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma" diye seslendi.

BU BİR TÜKENİŞ BÜTÇESİDİR

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta da görüşmelerde, bu bütçeyi "tükeniş bütçesi" olarak adlandırdıklarını söyledi. Usta, "Hanelerin yüzde 12'si düzgün iki çift ayakkabı alamıyor, yüzde 13.3’ü en az bir kez taze meyve, sebze yemiyor. Her 10 çocuktan üçü her gün et yiyemiyorsa siz yüksek gelirli ülke olsanız ne, olmasanız ne. Yani özrünüz kabahatinizden büyük anlamına geliyor. Bu tarafta böyle fakirlik, sıkıntı artıyor ama Türkiye büyüyor. O zaman birilerinin işkembesi büyüyor ama öbür tarafta insanların midesi küçülüyor. İnsanların sofrasında ekmek küçülüyor" ifadelerini kullandı.

BİR ÜLKE BÖYLE Mİ YÖNETİLİR!

Birleşik Kamu-İş üyeleri de 2026 bütçesini TBMM Dikmen kapısı önün de protesto etti. Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Ekonomik gerçekleri değil, TÜİK'in hayal ürünü raporlarını, halkın ihtiyaçlarını değil, sermayenin taleplerini esas alarak; sosyal devlet ilkesinden tamamen kopuk şekilde hazırlanacak bir bütçe, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi emekçiler için daha da ağırlaştıracaktır. Memur ve memur emeklisi açlık ve sefalet yaşıyorsa, asgari ücret 22 bin 104, en düşük emekli aylığı hâlâ 16 bin 800 liraysa ülke kötü yönetiliyordur" dedi.