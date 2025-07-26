Yeniçağ Gazetesi: Yoksulluk ülkenin kaderi haline geldi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

YOKSULLUK ÜLKENİN KADERİ HALİNE GELDİ

Açlık sınırı asgari ücreti 5 bin 566 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırına ulaşmak için 4 kişinin maaşını birleştirmesi gerekiyor. Emeklinin aylığı ise 18 günlük beslenmeye ancak yetiyor

DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, açlık sınırı temmuzda önceki aya göre 255 lira artarak 27 bin 670 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra, barınma, ulaştırma, ev eşyası, sağlık, eğitim gibi ihtiyaç gruplarında yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle 85 bin 344 liraya kadar tırmandı. Açlık sınırı asgari ücretin 5 bin 566 lira üzerine yükselirken, yoksulluk sınırı ise 3,8 asgari ücrete denk bir noktaya yükseldi.

EMEKLİLER PERİŞAN OLDU

Dört kişilik bir ailenin sadece 24 günlük beslenme harcamasını zor karşılayabilir hale düşen asgari ücret yoksulluk sınırının ise dörtte birini karşılıyor. Buna göre ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir, yoksulluk sınırını zor yakalıyor. Bu yılın ikinci yarısı için 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor. En düşük emekli aylığına temmuzda yapılan zam iki günlük beslenmeyi karşılıyor.

BU BİR SESSİZ ÇÖKÜŞ HALİ

TBMM’ye araştırma önergesi sunan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Türkiye’de yoksulluğun giderek derinleştiğinin vurgulayarak, “Orta gelirli yurttaşlar artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi, çalışmak zorunda olan emekli sayısı 2002'de yüzde 36,6 iken, 2024'te yüzde 65,7'ye fırladı. İstatistiklerde yoksul görünmeyen milyonlarca insan; kirasını ödemekte, çocuğunun eğitimini sürdürmekte, market sepetin doldurmakta zorlanıyor. Bu bir sessiz çöküş halidir” dedi.