Yeniçağ Gazetesi: Yüksek fiyatlar bahane et ithalatı şahane

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İKTİDARIN İTHALAT POLİTİKASI YERLİ ÜRETİCİYİ BİTİRİYOR

İktidarın Türkiye'nin sığır eti üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu iddia ederken Brezilya'dan 10 bin ton donuk et ithalatı yapılmasına tepki gösteren CHP'li Adem, "Yerli üretici, ithal edilen ucuz et karşısında zarar ederken, yarın üretimi tamamen bırakacak" uyarısı yaptı.

CHP'nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'nin Avrupa'da sığır eti üretiminde birinci olduğunu iddia eden iktidarın, Brezilya'dan 10 bin ton donuk et ithal etmesini eleştirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhur-başkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda yaptığı konuşmada 22 yıllık iktidarları boyuncu tarım desteklerini artırıldığını savunurken, "Birilerinin Türkiye'de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların bir çoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Sığır eti üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci konumdayız" dedi. Erdoğan'ın bu konuşmayı yaparken Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) Brezilya'ya giden heyetin ise 10 bin ton donuk et ithalatı ile ilgili sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Besiciler "Bize destek vererek, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak yerine, hayvancığı bitirmek için et ithalatı yapıyorlar" diyerek yaşananlara isyan ederken CHP'li Erhan Adem de iktidara sert çıktı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'nin Brezilya'dan donuk et ithal ettiğini belir-terek, "10 bin ton donuk et ithalatı, bu ülkenin hayvancılığına vurulmuş yeni bir darbedir. Et ve Süt Kurumu'nun ithalata yönelmesi, üreticinin değil, aracının, komisyoncunun, ithalatçının cebini doldurur. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktıysa bunun sorumlusu sizsiniz. Üreticinin elindeki hayvanı ucuza almak için baskı yapıp sonra da dışarıdan donuk et getirerek piyasayı altüst ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Adem yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarının tamamen rant odaklı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, sığır eti üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu iddia eden bir iktidar tarafından yönetildiğini vurgulayan Adem, "Peki, bu birincilik neye yarıyor" diye sorarak şunları kaydetti:

"Eğer gerçekten Avrupa'nın en büyük üreticisi bizsek, neden Brezilya'dan 10 bin ton donuk et ithal ediyoruz? Çünkü iktidarın söylediği rakamlar, vatandaşın yaşadığı gerçeklerle örtüşmüyor. Üreticiyi perişan ettiler, hayvancılığı bitme noktasına getirdiler. Sonra da 'çözüm' diye ithalat kapısını açıyorlar. Asıl sorun şu ki, bu hükümet ne üreticinin sesini duyuyor ne de tüketicinin sofrasındaki yangını görüyor. Siz, bu ülkenin hayvancılığını desteklemek yerine sürekli ithalat yapan bir anlayışla, bu krizi yönetemezsiniz. Üreticiyi desteklemek yerine dışarıdan et ithal eden kafa hangi sorunu çözebilir? Çünkü sizin kafanız memleket meselelerine değil, rant meselelerine çalışıyor. Gerçekten derdiniz bu ülkeyi birinci yapmak olsaydı, hiçbir şey yapmasanız daha iyi olurdu. Bu ülke zaten üretir, zaten güçlüdür. Ama siz ne yapıyorsunuz? Üreticiyi desteklemek yerine ithalata sarılıyorsunuz. Üreticinin elindeki hayvanı ucuza almak için baskı yapıp sonra da dışarıdan donuk et getirerek piyasayı altüst ediyorsunuz."

İktidarın ithalatla fiyatları baskılamaya çalıştığını vurgulayan CHP'li Adem, ancak bunun yerli üreticiyi tamamen yok etmekten başka bir işe yaramayacağını kaydetti. "Üretici küstü mü, bir daha kazanamazsınız. Bugün Brezilya'dan ithalat yaparak günü kurtarıyorsunuz ama yarın bu ülkenin çiftçisi, besicisi hayvancılığı bırakınca ne yapacaksınız?" diyen Adem, şunları kaydetti:

"Türkiye'de et fiyatlarının yükselmesi, üreticinin değil, sizin yanış politikalarınızın sonucudur. Siz, hayvancılıkla ilgili hiçbir yapısal reform yapmadınız, üretim maliyetlerini düşürmediniz, yem fiyatlarını kontrol altına almadınız. Çiftçi mazot, yem, elektrik faturasıyla boğuşurken, siz ithalatı çözüm gibi sunuyorsunuz. 10 bin ton donuk et ithalatı, bu ülkenin hayvancılığına vurulmuş yeni bir darbedir. Et ve Süt Kurumu'nun ithalata yönelmesi, üreticinin değil, aracının, komisyoncunun, ithalatçının cebini doldurur. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktıysa bunun sorumlusu sizsiniz. Bugün yerli üretici, ithal edilen ucuz et karşısında zarar ederken, yarın üretimi tamamen bırakacak. O zaman et bulamayınca ne yapacaksınız? Daha mı fazla ithalat yapacaksınız? Ülkenin kaderini Brezilya'daki, Arjantin'deki, Uruguay'daki çiftçiye mi teslim edeceksiniz? Rant düzeninizi değiştirmek, üreticiyi tekrar ayağa kaldırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz"