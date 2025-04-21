Yeniçağ Gazetesi: Yüreğimizde Atatürk dilimizde İstiklal Marşı

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TUTUKLANAN GENCİN CEZAEVİNDEKİ DURUŞU DA DEĞİŞMEDİ:

Yüreğimizde Atatürk dilimizde İstiklal Marşı

Saraçhane eylemlerinde taşıdığı "Türk bayraklı" görüntüsü tutuklanması için delil gösterilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi A.Ü, "Koğuşumuzda güne duvara astığımız Atatürk posterinin önünde, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı söyleyerek başlıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adaya Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan öğrenciler yaklaşık bir aydır cezaevinde. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu öğrencilerle görüştü. Çakırözer, "Hem özgürlüğümüz hem de zor elde ettiğimiz eğitim hakkımız elimizden alınıyor, gasp ediliyor" diyen gençlerin kendisine aktarılan mesajları kamuoyu ile paylaştı. İşte o mesajlar A.0: 23 yaşındayım. 27 gündür tutukluyum. Tutuklanmama delil olarak gösterdikleri fotoğraflarda ben Türk Bayrağı sallıyorum. Üzerimde de yine Türk bayrakları var. Hatta dünyada birçok gazetede benim bayrak sallarken fotoğrafım yer almış. Ben burada öğrendim. Hem okuyorum hem çalışı yorum. Bir aydır burada olmam muhtemelen bana dönem kaybettirecek. İşim kendi işim ama bir aylık gelir kaybım var. Koğuşta bir ara 32 kişiydik tahliye olanlardan sonra 7 kaldık. Türk bayrağı ve Atatürk asılı duvarlarımızda. Her sabah önüne geçip saygı duruşunda duruyor ve İstiklal Marşı söyleyerek güne başlıyoruz."

M.E: 18 yaşındayım. Oyun tasarımı bölümündeyim. KYK yurdunda kalıyorum. Maalesef sınavlarıma giremedim bu süreçte. Ders çalışabilmek için kitap istedim kitap da verilmiyor. Beni Kadıköy'de tutuklu öğrencilere destek için yapılan dayanışma sahnesinden gözaltına alıp tutukladılar. 'Diktatör Erdoğan' yazılı bir pankart nedeniyle tutuklandım. Oysa 'Diktatör' kelimesi suç değil. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok örnek karar var lehime olan. Ama ısrarla bizi burada tutuyorlar.

B.A: 31 yaşındayım, fotoğraf, video prodüksiyon işleri yapıyorum. 27 gündür buradayız. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandım ama aleyhimize delil yok. Bir tane fotoğraf var, onda da kıyafetlerimiz aynı değil. Gözaltına alınırken kötü muamele gördük. Polise hiçbir direnişim olmamasına rağmen kafasına diziyle bastırdı. İşimi yapamıyorum. Yapamayınca para kazanamıyorum. Ama kiramı ödemem lazım. Neden burada tutuluyoruz belli de değil.

D.0: 18 yaşındayım. Burslu okuyorum ve sınavlarımı kaçırmış durumdayım. Bursumu kaybedilebilirim. Hem özgürlüğümüz hem de zor elde ettiğimiz eğitim şansımız elimizden alınıyor, gasp ediliyor!"

Çakırözer, İmamoğlu'na özgürlük protestolarında tutuklanan gençlerin ve haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Protesto hakkı Anayasal haktır. Bu öğrencilerin hiç bir suçu yok. Haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum edildiler. Şimdi derslerine giremiyorlar, okullarına gidemiyorlar, işlerine gidemiyorlar. Burslarını, yurtlarını, işlerini kaybetme riski ile karşı karşıyalar. Anayasal hak olan protesto haklarını kullandılar diye, haksız hukuksuz cezaevinde tutulan bu gençler, belediye başkanlarımız, gazeteciler, belediye yöneticileri, sendikacılar, hak savunucuları derhal serbest bırakılsın. Bu hukuksuzluk, bu zulüm bir an önce sonlandırılsın" dedi.