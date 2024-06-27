Yeniçağ Gazetesi: Yuva kurmanın maliyeti gençlerin kabusu oldu!

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Evlilik gençlerin rüyalarını süslüyor ama harcamalar 700 bin lirayı aşınca devletin verdiği 150 bin lira evlilik kredisi de 700 bin lirayı aşan harcama için dişin kovuğunda bile kalmıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (IPA)'nın yaptığı araştırma evlilik harcamalarının ateş pahası olması nedeniyle sevenlerin ya da görücü usulü ile evlenenlerin hayallerini gerçekleştirmesi de zorlaşıyor.

Aileler de bu masrafları nasıl karşılarız diye düşünüyor. Devletin verdiği 150 bin lira evlilik kredisi ise ,700 bin liraya ulaşan evlilik harcamalarının beşte birini karşılıyor ancak. 2024 yılında İstanbul'da evlenmenin ortalama maliyeti 700 bin TL oldu.

IPA'nın araştırmasın- da maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masraflarının dahil edilmediği de belirtildi. IPA'nın araştırmasında şöyle denildi: Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı.

Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre %69,4 artarak 589.405 TL olarak hesaplandı. Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre %62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754.405 TL olarak hesaplandı.

Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi."

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasında 2023 yılına göre düğün salonu kiralama masrafları % 106,8 arttı. 2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33.843 TL olarak he- saplanırken 2024 yılında bu fiyat %106,8 artarak ortalama 70.000 TL olarak hesaplandı.

Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre %56,7 artış göstererek 235.000 TL olarak hesaplandı.

Mobilya masrafları geçtiğimiz yıla göre %69,9 arttı. Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre %67 artarak 105.007 TL olarak hesaplandı. Mobilya masraflarını ise %69,9 artarak 147.875 TL oldu.

İstanbul'da kiralık ev tutmanın mali- yeti 96 bini geçti. Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63.388 TL iken, 2024 yılında %52,1 artış göstererek 96.424 TL olarak hesaplandı. 2024 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 150 bin TL'yi geçti.

Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. Çeyiz alışverişi 2023 yılında 100.801 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu ücret %68,7 artarak 170.099 TL olarak hesaplandı.

Geline ortalama 5-6 altın bilezik takıldığı düşünüldüğünde sadece bilezik ve takı masrafları 300 bin lirayı buluyor. Bir haftalık balayı tatilinin mali- yeti ise 100 bin lira."