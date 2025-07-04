Yeniçağ Gazetesi: Zam sağanağı altında enflasyonu indirdiler

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ZAM SAĞANAĞI ALTINDA ENFLASYONU İNDİRDİLER

Doğal gaz zammı, enflasyonu yükseltmesin diye 2 gün geciktirildi. TÜİK, 'gıdada ucuzluk var' çıkışıyla enflasyonu düşürerek, emekliye darbe indirdi. Pusuda bekletilen zamlar ise art arda açıklandı.

ENDEKSTEN KAÇIRILDI

Haziran enflasyonu yüksek çıkmasın ve emekli ve memur maaşlarına 0.5 puanlık daha artış yapılmasın diye doğal gaza yüzde 25 zammı 2 Temmuz'a erteleyerek endeksten zam kaçıran TÜİK, enflasyonun düşüşe geçtiğini açıkladı. TÜİK, "Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyon da yüzde 35,05 oldu" dedi. Bağımsız araştırma grubu ENAG ise gerçek enflasyonun yüksek olduğunu belirterek, aylık enflasyonun yüzde 3,05, yıllık ise yüzde 68,68 olduğunu duyurdu.

PAZARDA UCUZLUK VARMIŞ

Verilere göre vatandaşın alamamaktan dert yandığı sebze fiyatlarında ucuzlama olduğu için enflasyon aşağı inmis. TÜİK'in hesabıma göre, en fazla ucuzlayan ürün fiyatı yüzde 14,52'lik gerilemeyle patates oldu. Yumurta fiyatında yüzde 13,75'lik düşüş dikkat çekerken, patates dışındaki taze sebzelerin fiyatı ise yüzde 4,23, tavuk eti yüzde 4,03, bilgisayar ve ekipmanları yüzde 2,65, çocuk giyimi ise yüzde 2,21 oranında gerilemiş. Gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı da yüzde 0,27 azalış göstermiş.

ZAMLAR İÇİN BEKLENMEDİ

TÜİK in açıklamasıyla birlikte emekli ve memur düşük maaş mahkum edilirken, iğneden ipliğe zam sağanağı da başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ÖTV tutarların yüzde 15,71 artırıldığını açıkladı. Böylece en düşük sigara fiyatı 8 ila 10 lira arasında zamlanırken, benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL'lik bir fiyat artış oldu. Bazı içeceklerin fiyatı da 124 lira birden yükselecek. Bu artışların, tüm ürünlere yansıması bekleniyor.