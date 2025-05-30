Yeniçağ Gazetesi: Zirai don felaketinin faturası yüklü oldu!

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ZİRAİ DON FELAKETİNDE 21 MİLYAR LİRALIK HASAR TESPİT EDİLDİ

Gıda fiyatlarında alarm zilleri çalıyor. Tarsim'in zirai don raporu sebze meyve fiyatlarının gelecek aylarda tırmanacağının sinyalini verdi. Sigortalı tarım arazilerinde Tarsim'in tespit ettiği zararda ilk sırayı 10.9 milyarla Manisa, ikinci sırayı da 2.8 milyarla Malatya aldı.

Emekli, işçi, memur gibi satın alma gücü sürekli eriyen dar gelirli kesimi, gıdada çok daha zorlu günler bekliyor. Küresel gıda fiyatları sürekli gerilerken, Türkiye gıda enflasyonunda rekora koşuyor. Merkez Bankası'nın gıda enflasyon tahminini yüzde 24.5'tan yüzde 26.5'a yükseltmesinin ardından TARSIM’de zirai don için hazırladığı raporda, 21 milyar liralık hasar tespit edildiğini bildirdi. TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü, 12 Nisan'da ülke genelinde etkisini gösteren don felaketine ilişkin bilgi verdi.

TARSIM verilerine göre, zirai don felaketinden en fazla etkilenen iller arasında Manisa, 10 milyar 966 milyon liralık hasar ile don felaketin den en çok hasar alan il oldu. Malatya, 2 milyar 837 milyon hasar ile ikinci sırada; Ordu, 1 milyar 362 milyon hasar ile üçüncü sırada yer alırken, don felaketinden en fazla etkilenen ürünler ise üzüm, kayısı, fındık oldu. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, "Bu zirai don neticesinde ön tespitler sonucunda 21 milyar liralık bir hasar olduğunu tespit ettik. Bunun içerisinde şubat ve mart ayında etkili olan zirai donun da etkisi var. 1.11 milyarını ödedik" dedi.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği sunum yaptı. Ziraat Mühendisleri ise TARSIM'in tesbit ettiğinin sadece sigortalı olan tarım arazilerini kapsadığını, zararın çok daha büyük olduğunu kaydettiler.

TARSIM verilerine göre, don felaketinden en fazla etkilenen iller arasında Manisa 59 bin 648 poliçeyle toplam 10 milyar 966 milyon liralık hasar ile don felaketinden en çok hasar alan il oldu. Malatya, 15 bin 179 poliçeyle toplam 2 milyar 837 milyon hasar ile ikinci sırada; Ordu, 26 bin 754 poliçeyle toplam 1 milyar 362 milyon hasar ile üçüncü sırada; Giresun, 26 bin 602 poliçeyle toplam 832 milyon hasar ile dördüncü sırada; Mersin, 17 bin 477 poliçeyle toplam 783 milyon hasar ile beşinci sırada yer aldı. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, yaptığı sunumda, geniş alanlarda meydana gelen don afetinin 2025 yılında özellikle meyve ürün gruplarını etkilediğini belirterek, don hadisesinin son 30 yılın en şiddetli don olayı olduğunu ifade etti. Özdemir, özellikle 65 ilde olmak üzere 34 ilde yoğun gerçekleşen don olayını ilk günlerden itibaren belirlediklerini aktardı. Don olayları olmadan önce, Bakanlığımız don olaylarını önleyici tedbirleri alması için tespitleri oluyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında, don olaylarını önleyici tedbirler kapsamında üreticilerimize yüzde 50 hibe oranında destek vermekteyiz."

TARSIM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü de şunları söyledi:

"Ön tespitlere yönelik 108 bin ihbar aldık ve 108 bin ihbarın ön tespitlerini bitirdik. Yüzde 100 hasarları hemen ödüyoruz. Ancak eğer ürün varsa ürünü takip edebilmek için sigorta sonlandırılamıyor. Sigortayı hasat tarihine kadar beklemek gerekiyor. Bu zirai don neticesinde ön tespitler sonucunda 21 milyar liralık bir hasar olduğunu tespit ettik.

TARSIM'in 'Don prim fiyatı neden yüksek?" deniyor. Hasar prim dengesinin yükselmesine bağlı özellikle de prim fiyatının yükselmesi söz konusu oluyor. TARSİM'in başka bir geliri yok. Çiftçiden ve devletten aldığı prim desteği var."