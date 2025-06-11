Yeniçağ Gazetesi: Zirai don pazarda meyve fiyatlarına ‘limon’ sıktı!

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ZİRAİ DON PAZARDA MEYVE FİYATLARINA ‘LİMON’ SIKTI!

65 ili vuran donun etkileri pazarlarda görülmeye başladı. Bir adet limonun fiyatı 27 liraya fırlarken erikten kiraza, karpuzdan kayısıya kadar meyve fiyatlarındaki artış vatandaşta mağduriyete neden oluyor.

ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI

İklim krizi nedeniyle ocak ayımda yaşanması gereken zirai donun nisan ayına kayması 65 ilde yetişen ağırlıklı olarak meyveleri dalında dondurdu. Uzmanlar bu yıl meyve fiyatlarının tahmin edilenden daha yüksek seyredeceğini söylemişti. Aradan iki ay geçmeden don olayı tezgahlardaki ürünlerin fiyatlarına yansımaya başladı. Özellikle meyve fiyatlan giderek artarken, pazar tezgahlarında en agresif bir biçim de artan ilk ürün ise limon oldu.

KİLOYLA ALMAMIZ İMKANSIZ

Marketlerde ve pazarlarda limon eti ketlerin üzerinde 'kilosu 100 lira' yazmaya başladı. Osmaniye'de limon satan esnaf, "Limonun kilosu 100 lira. Bir tane alan da var bir kilo alan da var. 1 limon 270 gram geliyor 27 lira yapıyor. vatandaş tek tek alıyor" diye konuştu. bir vatandaş da "Bu kadar pahalı olunca nasıl alacağız? Mecburen bir, iki tane alıyoruz" dedi. Bir başkası, "Don vurduğu için fiyat artmış. Alamıyoruz. Bundan sonra limon tuzu kullanacağım" diye konuştu...

TIRMANIŞ DURDURULAMAZ

Etiketlerdeki yükseliş sadece limonla sınırlı kalmadı. Eriğinden, kirazına, kayısısına kadar meyvelerin fiyatları günlük artıyor. Pazara gelen ürün miktarı azıldıkça fiyatların katlanacağı belirtiliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Bu yıl fiyatlar çok yüksek olacak. Mağdur olan çiftçinin gelecek yıl üretime devam edebilmesi için, devlet desteği şart. Yoksa birkaç yıl meyve sebze fiyatlarındaki tırmanışı durdurmak mümkün olmayacak" dedi.