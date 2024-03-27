Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetli çıktı

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EMEKLİ, İFTAR ÇADIRINI KOLLAR DURUMA GELDİ

TÜED İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, emeklinin durumunun zor olduğunu, Ramazan’da daha da zorlaştığını belirterek, “İki pide alamayacak duruma getirildi” dedi.

TÜM Emekliler Derneği (TÜED),İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, “Emeklinin durumu Ramazan’dan önce zaten zordu, Ramazan ayına girince daha da zor olmaya başladı. İki pide alamayacak duruma geldik.Biz kime ne yaptık ya? Benim çevremde olan emekli arkadaşlarım iftar çadırlarını kollar oldu. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Mübarek Ramazan’da bari emeklinin sofrası bol olsun” dedi.

Emeklinin aldığı maaşla iftarı zor yaptığını ve gece sahura kalkamadığını söyleyen Beypınar, “Aldığımız maaş 10 bin TL. Bunun altında 8 bin TL alan vatandaşlarımız var. Soruyorum size 8 bin TL ile kaç iftar, kaç sahur yapabilirsiniz? Her gün etiketler güncelleniyor, fiyatlar artıyor. Emekli neredeyse iftarda yediği yemekle oruç tutuyor. Sahur yapamayan sahurda yiyecek yemeğini bulamayan binlerce emekli var. Tek çeşit yemekle iftar mı açılır?

Yaşımızla doğru orantılı beslenemiyoruz. Sadece makarna ve ekmekle doymak değil doğru şekilde beslenmek istiyoruz. Biz kime ne yaptık? Benim çevremde olan emekli arkadaşlarım iftar çadırlarını kollar oldu. İftar çadırlarına gidelim elbet ama yaşımızdan dolayı bir çoğumuz bu çadırlara gitmekte zorluk çekiyoruz. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Mübarek Ramazan’da bari emeklinin sofrası bol olsun” diye konuştu.

Emekliye verilecek olan bayram ikramiyesinin ‘gülünç’ olduğunu belirten Başkan Beypınar, şunları söyledi: “Mart 2018’den Şubat 2024’e geçen sürede gıda enflasyonu yüzde 690 oranında arttı. Buna karşılık olarak emekli bayram ikramiyesi ise sadece yüzde 200’lük artışla 3 bin TL oldu. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesinin alım gücü gıda enflasyonuna göre 380 TL’ye geriledi. Böylece emekli bayram ikramiyelerinin gıda enflasyonuna göre kaybı 6 bin 904 TL’dir. Emekli en azından bayram ikramiyesi olarak 5 bin lira almayı umut etmişti o da olmadı.

Hepimiz torun sahibi insanlarız. Bayramda torunlarımız bizden harçlık istediklerinde ne cevap vereceğiz onlara? Aldığımız ikramiyeyi neye göre hesapladıklarını bir türlü anlamış değiliz. Emekliler ne yaptıysa senelerdir bir nevi cezalandırılıyor. Emekli her yıl bir hevesle yapılacak zammı bekliyor ama her defasına hüsrana uğruyor. Emekliler olarak artık söyleyecek sözümüz kalmadı” açıklamasında bulundu.

Alım gücü düşen ve enflasyonun altında ezilen emeklilerin iftar sofrasındaki öğünler geçen yıla göre azalırken, lokantada iftar yapmaları ise hayal oldu. Ramazan ayında hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin sofrası boş kaldı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilen emekliler, restoranın önünde bile geçemiyor. 2024 yılındaki enflasyondan şüphesiz en çok etkilenen kesim emekliler oldu.

Enflasyonun en çok etkilediği kesim olarak öne çıkan emekliler, Ramazan ayının heyecanını yaşarken aynı zamanda yüksek fiyatlarla mücadele ediyor. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki temel gıda ürünlerindeki devasa fiyat artışları, emeklilerin bütçelerini sarstı. Malatya’da dışarıda iftar açmak isteyen bir emekli için durum pek iç açıcı değil. Kentteki iftar menülerinin başlangıç fiyatı kişi başı 500 TL. Bu fiyatlar, emeklilerin bütçelerini oldukça zorluyor. Bir emekli bu maaşla sadece 16 gün dışarda iftar açabilir.

Merve KIZILALP