Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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EĞİTİM EMEKÇİLERİ şiddete karşı iş bıraktı

Eyüpsultan'da özel bir lise müdürünün öğrencisi tarafından katledilmesine tepki gösteren eğitimciler 81 ilde iş bıraktı. Ankara'da MEB önünden Meclis'e yürüyen öğretmenler, yurt genelindeki eylemlerde Milli Eğitim Bakanı Tekin istifaya çağrıldı.

EĞİTİM emekçileri, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için 81 kentte iş bırakma eylemi yaptı.

Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TOB-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İs sendikaların çağrısının ardından dün ülke genelinde gerçekleştirilen protesto kapsamında, çok sayıda okulda öğretmenler derse girmedi.

Eğitimciler, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüdü. Diğer illerde ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylemlerde eğitimciler, Bakan Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

İstanbul'da Sultanahmet'te toplanan öğretmenler "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" sloganları atarak, İstanbul İI Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar yürüdü. "Eğitimciye şiddete dur de" ve "Öğretmene şiddete hayır" yazılı pankartlar taşıyan grup, burada "Birleşe birleşe kazanacağız", "Öğretmene uzanan eller kırılsın”, “Öğretmenler burada yasa nerede", "Kınamayı bırakın, yasama çıkarım" ve "Yasal güvence hemen şimdi" sloganları attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Bilal Duran, yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kanı temsilen kırmızı boyalı beyaz önlükler giyen gruptakiler, müdürlük binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Öğretmenler, "Okullarda ölmek istemiyoruz", "Öğretmenler burada, bakan nerede", "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Sınıfta ölmek istemiyoruz" ve "Yeter artık susma yacağız" sloganları attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 No'lu Şube Başkanı Remzi Özmen, öğretmenlere saldırıların son günlerde yoğunlaşmasının artık bıçağın kemiğe dayandığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin her yerinde şahit oldukları saldırıların insanlığı utandıracak, ağlatacak boyuta geldiğini ifade eden Özmen, bu konuda yapılan uyarılara rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Bu saldırıların herkesin utancı olduğunu dile getiren Özmen, "Hepimizin ayıbıdır. Devlete bir saldırıdır. Devlete yapılan ihanet gibi değerlendirilmelidir. Bir terör örgütü neyse öğretmene uzanan el de aynı böyle görülmelidir" dedi.

Özmen, her okula güvenlik görevlisi alınması ve kamera sistemi bulundurulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu, okullara bu konuda bütçe ayırılması gerektiğini kaydetti.

Ankara'da da bazı sendikalara bağlı öğretmenler iş bıraktı, protesto yürüyüşü yaptı. Bu kapsamda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, sloganlar atıp "Öğretmenleri korursanız, geleceğinizi korursunuz", "Asıl mesele, ölüyoruz" ve "Öğretmenime dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle okullarda öğretmene şiddetin arttığını söyledi.

Urfalı, her okula güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okulların tamamında kamera bulundurulmasının hayati zorunluluk olduğunu belirterek, Bakanlığın bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi ve fedakarlıktan kaçınmamasını istedi.

Türk Eğitim-Sen olarak eğitimde şiddetin önlenmesi amacıyla 2019da ve 2023'te iki kez kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye ilettiklerini belirten Haydar Urfalı, "Tüm siyasi partilerimizin birlik içinde bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından çeşitli saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerin isimleri okunarak, "Burada" diye karşılık verildi.

Haber Merkezi