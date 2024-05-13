Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Halk Saray’da tasarruf yapılması beklentisinde

Bakan Şimşek’in açıklayacağı kamuda tasarruf önlemlerinin halktan kabul görme ihtimalinin çok zor olduğunu belirten ekonomist Sağlam, “Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamalarının da tasarruf kapsamına girip girmeyeceği önemli olacak” dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun zamandır üzerinde çalıştığı kamuda yapılan harcamaların azaltılmasını öngören, tasarruf ve verimlilik paketi bugün açıklanacak.

Ekonomist Erdal Sağlam konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu tasarruf önlemlerinin halktan kabul görecek önlemler olabilmesi çok zor; çünkü simgesel önemi olan bazı alemlerin tedbirler içerisinde yer alması beklenmiyor” dedi.

Geçen haziran ayında itibaren uygulanan sıkı para politikasının son iki aydır olumlu sonuçlarını vermeye başladığını kaydeden Sağlam, “Ancak buna rağmen programın inandırıcılığı hâlâ sorgulanıyor. Piyasalarda enflasyon hedefi konusunda belirli bir aşama kaydedilirken, halkın programa ve enflasyonun kalıcı biçimde düşeceğine ilişkin inanç, henüz oluşturulabilmiş değil” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa beklentilerinin yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyelerine inebileceğini gösterdiğini ancak halkın enflasyonla ilgili beklentilerinin hâlâ yıl sonu için yüzde 100 civarında olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

“Piyasa beklentilerin düzelmeye başlaması, bir süredir kurların sabit gitmesi, faizlerin çok yükselmesi ve ülkeye sıcak para da olsa döviz girişinin hızlanmasından kaynaklanıyor. Bu gidişatın enflasyonu parasal tedbirlerle bir yere kadar düşüreceği inancı yaratıyor.

Ancak para yönetiminin, programın olumlu sonuçlarını yönetmekte, özellikle hızlı giren döviz nedeniyle, TL likidite yönetimini yapmakta artık zorlandığı da görülüyor.

İşte bu nedenle enflasyonla mücadelede parasal tedbirlerin yanında artık mali tedbirlerin de devreye girmesi aciliyet kazanmış durumda. Çünkü mali tedbirlerle yapılacak tasarruf ve gelir artışı, parasal yönetimin çok daha esnek ve sağlıklı biçimde yapılmasını beraberinde getirecek.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiğinden bu yana, parasal politikaların yanında mali tedbirlerin geleceğini, enflasyonla mücadelede mali açıdan büyük destek verileceğini söylediğini hatırlatan Sağlam, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda da geçen yıldan bu yana kamuda tasarrufun önemine değiniyor ve hem yatırımlarda hem cari harcamalarda tasarruf yapılması gerektiğini tekrarlıyor. Bununla birlikte, haklı olarak, halkın programa güvenini sağlamak için, kamu dahil herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapacağının görülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Enflasyonun artış sürecinde halkın çok geniş bir kesimi yoksullaştı. Yoksul kesimlerin durumu iyice ağırlaşırken, orta direğin de yok olduğunu, uzun zamandır konuşuyoruz. İşte bu nedenle, enflasyonla mücadelenin çıkaracağı faturanın da yoksul kesimleri ağır biçimde etkilemesi kaçınılmaz olacak.

Bu kapsamda halkın, ‘sadece ben değil herkes fedakârlık ediyor’ diyebileceği bir geniş yelpazeli tasarruf tedbirlerinin devreye sokulması büyük önem taşıyor. Piyasalar alınacak tasarruf tedbirlerine ‘bütçede ne kadar iyileşme sağlayacak’ diye bakacaklar ama halk daha çok ‘kimin, ne kadar tasarruf yaptığına’ bakacak.”

“AKP’nin son seçimlerde başarısız olmasının nedenleri arasında, kamu gücünü kullananların aşırı harcamalarının önemli rol oynadığı saptaması AKP’liler tarafından bile kabul ediliyor. O nedenle kamu gücünü kullananların yapacağı tasarruflar, halkın rızasının oluşturulmasında önemli rol oynayacak” diyen ekonomist Sağlam şu değerlendirmelerde bulundu:

“Örneğin, dakika başına harcama rakamlarının hesap edildiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamalarının da tasarruf kapsamına girip girmeyeceği önemli olacak.

Bunun yanında devleti yönetenlerin her yere çok geniş konvoylarla gitmesi, hediyeler dağıtması, gösterişli düzenlemeler organize edilmesi yoksullaşan halkın ve çok geniş toplum kesimlerinin gözüne batıp, tepki topladığı artık biliniyor.

İşte kamuda tasarrufun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamalarında, gösterişli konvoylarda tasarruf yapılıp yapılmayacağı, geniş toplum kesimleri tarafından dikkatle izlenecektir.

Pazartesi günü açıklanacak pakette bürokratik sistemde ve kamu dairelerinde yapılacak otomobil, toplantı, kırtasiye, bina tasarrufları olacağını biliyoruz. Ancak bunun yanında Bakan Şimşek, kamu yatırımlarında, aciliyeti olanların dışında, yatırımlarda büyük ölçüde dondurma işleminin yapılacağını söylemişti.

Bu noktada durdurulacak kamu yatırımlarının açıklanıp açıklanmayacağı, hangi yatırımların dondurulacağı da dikkatle izlenen tasarruf kalemleri olacak. Örneğin Devlet Malzeme Ofisi’nin yüksek fiyatla olduğu bilinen alımlarına, savunma sanayi alımlarına el atılacak mı, bu alımlarda kısıntıya gidilecek mi, bunu şimdiden bilemiyoruz.

Açıklanacak tedbirlerin ne kadar tasarruf sağlayacağı, mali alanda yapılacak kesintilerin enflasyonla mücadeleye vereceği katkı elbette çok önemli. Ancak gelinen noktada açıklanacak tedbirlerin, yoksullaşan halkın vicdanında nasıl bir etki yaratacağı da, o kadar önemli olacak. O nedenle herkesin tasarruf yaptığını, fedakârlığı paylaştığını gösterecek simgesel kalemlerin pakette yer alması gerekiyor.”

(ANKA)